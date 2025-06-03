Son dakika... Numan Kurtulmuş yeniden TBMM Başkanı seçildi

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AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, TBMM Genel Kurulundaki üçüncü tur oylamada 329 oy alarak yeniden TBMM Başkanı seçildi.

Kurtulmuş, üçüncü tur seçimi sonrası TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Bir başka önemli ödevimiz ise sonraki dönemlere karşı ve milletimizin gelecek nesillerine karşı sorumluluğumuz yeni bir anayasayla cumhuriyetimizin ikinci asrını sivil demokrat katılımcı kapsayıcı bir anayasayla taçlandırmak . Üzerimize düşen çalışmaları en açık şekilde yaparak milletin de desteğini her aşamada alarak yeni bir anayasa ile bu meclis çatısı altındaki çalışmalarımızı taçlandırmaktır. Bu çatı altında en aykırı fikirler karşılıklı olarak tartışılabilir ama sonunda ellerimizi sıkışarak aynı masalarda tartışarak müzakere ederek görüşlerimizi olgunlaştırır ve millet adına yüklendiğimiz temsil sorumluluğunu en iyi şekilde yerine getiririz diye ümit ediyorum. İnşallah bu çalışmalarda hep beraber dayanışma içerisinde olacağız.

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AK PARTİ'NİN ADAYI NUMAN KURTULMUŞ

AK Parti, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un Meclis Başkanı seçimi için adaylık başvurusunu TBMM'ye sundu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, 28. Yasama Dönemi İkinci Devre Meclis Başkanlığı seçimi için Kurtulmuş'un aday gösterilmesine ilişkin dilekçeyi TBMM Genel Sekreteri Talip Uzun'a teslim etti.

CHP'NİN TBMM BAŞKAN ADAYI BELLİ OLDU

CHP'nin TBMM Başkan adayı Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan oldu. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Bayraktutan'ın adaylık dilekçesini TBMM Genel Sekreteri Talip Uzun'a sunmasının ardından gazetecilere açıklamada bulundu.

"CHP'nin, 28. Dönem İkinci Devre Meclis Başkan adayı Artvin Milletvekilimiz Uğur Bayraktutan olacaktır." diyen Emir, Bayraktutan'ın, 28. Yasama Dönemi Birinci Devrede TBMM İdare Amiri görevini aldığını anımsattı.