Son dakika... Numan Kurtulmuş ek bütçenin nedenini anlattı: Vatandaşımızı enflasyona ezdirmemek için

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Numan Kurtulmuş'un konuşmasından önce çıkanlar şu şekilde:

* Biz her konuyu açık konuşmak zorundayız. Türkiye ekonomisi de zorluklarla karşı karşıya kaldı. Enflasyon karşısında vatandaşlarımızı ezdirmemek için ek bütçeye ihtiyaç vardı.

* Vatandaşlarımıza enerji desteği verilecektir. Yatırımlar için 109 milyar lira, engelli ve yaşlılara 14.8 milyar destekte bulunulacak. Bu ek bütçe vatandaşımıza alt gelir gruplarına doğrudan desteklerin karşılanması için Meclis'e getirilmektedir. Vatandaşımızın vergi miktarı artırılmadan karşılanacaktır.

* 2002’de devletin tahsil ettiği her 100 liralık vergi gelirinin 85.7’si faize giderken bugün 15.1 TL’si faize gidiyor. Her sene bütçeler yapılıyor. 2022'nin ilk çeyreğindeki başarıları hepimiz takdir ederiz. Ekonomimiz büyümüştür. Pandemi şartlarına rağmen istihdamı artırarak pandemi öncesi rakamlara dönülmüştür. 124 milyar lira ilk üç ayda fazla verilmiştir.

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* Türkiye pandemi şartlarında kendi petrol doğalgazını aramayı sürdürecektir. Arkalarındaki küresel desteklere rağmen Türkiye'nin terör örgütleriyle mücadelesi millet adına büyük başarıdır.

NATO ZİRVESİ

* Bir an için bu terör örgütlerine destek verilmediğini düşünün dünyada hiçbiri ayakta kalamaz. Biz bölgemizde ve diğer ülkelerde kimin silah verdiğini çok iyi biliyoruz. Bu beyler NATO üyesi olmak istiyorsa teröre desteği kesecekler. Adalar denizi üzerindeki haklarımız... Türkiye seyirci kalmayacak. Türkiye'nin haklarından vazgeçilmeyecektir.