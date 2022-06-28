Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika... Numan Kurtulmuş ek bütçenin nedenini anlattı: Vatandaşımızı enflasyona ezdirmemek için

#Numan Kurtulmuş#TBMM#Ek Bütçe
Son dakika... Numan Kurtulmuş ek bütçenin nedenini anlattı: Vatandaşımızı enflasyona ezdirmemek için

2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde Değişiklik yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmelerinde TBMM'de konuşan AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, ek bütçenin nedenini anlattı. Kurtulmuş, "Enflasyon karşısında vatandaşlarımızı ezdirmemek için ek bütçeye ihtiyaç vardı" dedi.

Haberin Devamı

Numan Kurtulmuş'un konuşmasından önce çıkanlar şu şekilde:

* Biz her konuyu açık konuşmak zorundayız. Türkiye ekonomisi de zorluklarla karşı karşıya kaldı. Enflasyon karşısında vatandaşlarımızı ezdirmemek için ek bütçeye ihtiyaç vardı.

* Vatandaşlarımıza enerji desteği verilecektir. Yatırımlar için 109 milyar lira, engelli ve yaşlılara 14.8 milyar destekte bulunulacak. Bu ek bütçe vatandaşımıza alt gelir gruplarına doğrudan desteklerin karşılanması için Meclis'e getirilmektedir. Vatandaşımızın vergi miktarı artırılmadan karşılanacaktır.

* 2002’de devletin tahsil ettiği her 100 liralık vergi gelirinin 85.7’si faize giderken bugün 15.1 TL’si faize gidiyor. Her sene bütçeler yapılıyor. 2022'nin ilk çeyreğindeki başarıları hepimiz takdir ederiz. Ekonomimiz büyümüştür. Pandemi şartlarına rağmen istihdamı artırarak pandemi öncesi rakamlara dönülmüştür. 124 milyar lira ilk üç ayda fazla verilmiştir.

Haberin Devamı

* Türkiye pandemi şartlarında kendi petrol doğalgazını aramayı sürdürecektir. Arkalarındaki küresel desteklere rağmen Türkiye'nin terör örgütleriyle mücadelesi millet adına büyük başarıdır.

NATO ZİRVESİ

* Bir an için bu terör örgütlerine destek verilmediğini düşünün dünyada hiçbiri ayakta kalamaz. Biz bölgemizde ve diğer ülkelerde kimin silah verdiğini çok iyi biliyoruz. Bu beyler NATO üyesi olmak istiyorsa teröre desteği kesecekler. Adalar denizi üzerindeki haklarımız... Türkiye seyirci kalmayacak. Türkiye'nin haklarından vazgeçilmeyecektir.

Gözden Kaçmasın

Bakan Nebati: Mayıs ayında ihracatımız Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaşmıştırBakan Nebati: Mayıs ayında ihracatımız Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaşmıştırHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Numan Kurtulmuş#TBMM#Ek Bütçe

BAKMADAN GEÇME!

İşte yeni korkumuz Nu varyantı

İşte yeni korkumuz 'Nu' varyantı

#Koronavirüs
Sürekli uyumak istiyor, garip zamanlarda uyuyakalıyorsanız dikkat Arkadaşlarımla hiçbir zaman dışarı çıkamadım

Sürekli uyumak istiyor, garip zamanlarda uyuyakalıyorsanız dikkat! 'Arkadaşlarımla hiçbir zaman dışarı çıkamadım'

#Sağlık
Yeşilçamın çınarı Cüneyt Arkın hayatını kaybetti... Tek isteğim Betülden önce ölmek demişti

Yeşilçam'ın çınarı Cüneyt Arkın hayatını kaybetti... "Tek isteğim Betül'den önce ölmek" demişti

#Cüneyt Arkın

BAKMADAN GEÇME!

İşte yeni korkumuz Nu varyantı

İşte yeni korkumuz 'Nu' varyantı

#Koronavirüs
Sürekli uyumak istiyor, garip zamanlarda uyuyakalıyorsanız dikkat Arkadaşlarımla hiçbir zaman dışarı çıkamadım

Sürekli uyumak istiyor, garip zamanlarda uyuyakalıyorsanız dikkat! 'Arkadaşlarımla hiçbir zaman dışarı çıkamadım'

#Sağlık
Yeşilçamın çınarı Cüneyt Arkın hayatını kaybetti... Tek isteğim Betülden önce ölmek demişti

Yeşilçam'ın çınarı Cüneyt Arkın hayatını kaybetti... "Tek isteğim Betül'den önce ölmek" demişti

#Cüneyt Arkın