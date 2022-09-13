Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika: Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü'nden 'telefonla vatandaşlık' iddialarına yanıt

Güncelleme Tarihi:

#Vatandaşlık#Nüfus Ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü#Telefon
Son dakika: Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğünden telefonla vatandaşlık iddialarına yanıt
Oluşturulma Tarihi: Eylül 13, 2022 19:53

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü, 'Telefonla vatandaşlık veriliyor' iddialarının hayal ürünü olduğunu belirtip, suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

Haberin Devamı

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü'nün resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

* Bir kamu hastanesinde kadın doğum uzmanı doktor olduğu iddia edilen bir kişinin telefonla vatandaşlık verildiği beyanına ilişkin olarak açıklama yapılması gerekliliği olmuştur:

* Bilindiği üzere Türk vatandaşlığının kazanılması, Türk vatandaşlığı Kanunu ve Kanunun Uygulanmasına ilişkin Yönetmelik hükümlerine göre yürütülmekte olup şartları ve süreçleri açık ve nettir.

* Daha önce açıkça ve görsel olarak işlem aşamalarının ayrıntılı bir şekilde Sayın Bakanımız tarafından da ifade edildiği; yabancının bizzat başvuruda bulunması, il aşaması, valili komisyonu, tahkikat ve arşiv araştırması gibi birçok sürecin olumlu sonuçlandırılması halinde Cumhurbaşkanı kararı ile Türk vatandaşlığı kazanılabilmektedir.

Haberin Devamı

* Ne yazık ki ısrarla resmi açıklamaları ve verileri görmezden gelerek hiçbir gerçekliğe dayandırılmadan gündeme gelmek adına içerikler oluşturulmaya devam edilmektedir. Bu tür paylaşımlarda bulunmak suretiyle Kurumları zan altında bırakarak algı oluşturmaya çalışanlar hakkında Bakanlığımız Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünce suç duyurusunda bulunulacaktır.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Vatandaşlık#Nüfus Ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü#Telefon

BAKMADAN GEÇME!

Nostradamustan Charles kehaneti... Taht sürpriz krala kalacak

Nostradamus'tan Charles kehaneti... Taht 'sürpriz kral'a kalacak!

#İngiltere
Bundan tam 500 yıl önce tarih yazıldı ama... Macellanın seferinin hiç bilinmeyen karanlık yüzü...

Bundan tam 500 yıl önce tarih yazıldı ama... Macellan'ın seferinin hiç bilinmeyen karanlık yüzü...

#Ferdinand Macellan
Dünyanın en yalnız ağacı insanlığa umut oldu İki önemli soruya cevap aranıyor...

Dünyanın en yalnız ağacı insanlığa umut oldu! İki önemli soruya cevap aranıyor...

#Sitka Ladini

BAKMADAN GEÇME!

Nostradamustan Charles kehaneti... Taht sürpriz krala kalacak

Nostradamus'tan Charles kehaneti... Taht 'sürpriz kral'a kalacak!

#İngiltere
Bundan tam 500 yıl önce tarih yazıldı ama... Macellanın seferinin hiç bilinmeyen karanlık yüzü...

Bundan tam 500 yıl önce tarih yazıldı ama... Macellan'ın seferinin hiç bilinmeyen karanlık yüzü...

#Ferdinand Macellan
Dünyanın en yalnız ağacı insanlığa umut oldu İki önemli soruya cevap aranıyor...

Dünyanın en yalnız ağacı insanlığa umut oldu! İki önemli soruya cevap aranıyor...

#Sitka Ladini