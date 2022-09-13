Son dakika: Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü'nden 'telefonla vatandaşlık' iddialarına yanıt

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Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü'nün resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

* Bir kamu hastanesinde kadın doğum uzmanı doktor olduğu iddia edilen bir kişinin telefonla vatandaşlık verildiği beyanına ilişkin olarak açıklama yapılması gerekliliği olmuştur:

* Bilindiği üzere Türk vatandaşlığının kazanılması, Türk vatandaşlığı Kanunu ve Kanunun Uygulanmasına ilişkin Yönetmelik hükümlerine göre yürütülmekte olup şartları ve süreçleri açık ve nettir.

* Daha önce açıkça ve görsel olarak işlem aşamalarının ayrıntılı bir şekilde Sayın Bakanımız tarafından da ifade edildiği; yabancının bizzat başvuruda bulunması, il aşaması, valili komisyonu, tahkikat ve arşiv araştırması gibi birçok sürecin olumlu sonuçlandırılması halinde Cumhurbaşkanı kararı ile Türk vatandaşlığı kazanılabilmektedir.

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* Ne yazık ki ısrarla resmi açıklamaları ve verileri görmezden gelerek hiçbir gerçekliğe dayandırılmadan gündeme gelmek adına içerikler oluşturulmaya devam edilmektedir. Bu tür paylaşımlarda bulunmak suretiyle Kurumları zan altında bırakarak algı oluşturmaya çalışanlar hakkında Bakanlığımız Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünce suç duyurusunda bulunulacaktır.