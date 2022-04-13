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Son dakika: Nüfus Genel Müdürlüğü'nden 'E-Devlet verileri sızdırıldı' iddialarıyla ilgili açıklama

#E-Devlet#Kimlik Kartı#Veri Sızdırılması
Son dakika: Nüfus Genel Müdürlüğünden E-Devlet verileri sızdırıldı iddialarıyla ilgili açıklama

Nüfus Genel Müdürlüğü, sosyal medyada 'E-Devlet'te kimlik kartı verileri sızdırıldı' paylaşımlarıyla ilgili açıklamada bulundu.

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Sosyal medyada çıkan 'E-Devlet'te kimlik kartı verileri sızdırıldı' iddiaların ardından Nüfus Genel Müdürlüğü'nün kimlik ve adres verileriyle ilgili yaptığı açıklama şu şekilde;

12.04.2022 tarihinde bazı sosyal medya hesapları üzerinde yapılan paylaşımlarda "e-devlet verilerinin sızmış olduğu, sızan verile arasında kimlik fotoğraflarının ve güncel adreslerinin var olduğu" ifadeleri nedeniyle açıklama yapılması gerekliliği hasıl olmuştur.

Emniyet teşkilatımızın siber ve istihbarat birimlerince 3 ay önce yapılan operasyonların değerlendirilmesinde; bu tür paylaşımların bir oltalama ve dolandırıcılık yöntemi olduğu, aynı konuların yeniden gündeme getirilerek devlet büyüklerimize ait fotoğraf ve kişisel bilgilerin görüntü düzenleyici programlar vasıtasıyla çipli kimlik kartına yerleştirilip paylaşılmak suretiyle bir sızıntı olduğu görüntüsü verilmeye çalışıldığı görülmektedir.

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Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS) intranet (kapalı devre) çalışan, internet ortamına kapalı bir sistemdir. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce yürütülmekte olan MERNİS'in de içinde bulunduğu tüm sistemler için her yıl sürekli ve düzenli olarak bağımsız farklı firmalara sızma testi yaptırılmaktadır. Yapılan testler sonucunda NVİGM'in güvenlik sistemlerinin çok iyi olduğu raporlanmış, ayrıca verilerin sızdırılmasına yönelik herhangi bir zaafiyetin olmadığı tespit edilmiştir. Ayrıca NVİGM veri tabanlarında fotoğraflı çipli kimlik kartı görselleri de yer almamaktadır.

Devletin kurumlarına karşı güveni zedelemeye yönelik ve vatandaşlarımızı paniğe sevk eden bu tür asılsız haberleri yayın kişi/kişiler hakkında Bakanlığımız Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından suç duyurusunda bulunacaktır.

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#E-Devlet#Kimlik Kartı#Veri Sızdırılması

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