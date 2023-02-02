Son dakika... Norveç elçisi Dışişleri'ne çağrıldı: İzin verilmemesini bekliyoruz

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Norveç'in Ankara Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Norveç’te yarın Kur’an-ı Kerim’e karşı saldırı içeren bir eylem gerçekleştirileceğinin öğrenilmesi üzerine Norveç’in Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağırıldı.

Büyükelçi’ye, Norveç’in açıkça nefret suçu niteliğindeki söz konusu provokatif eylemin engellenmemesi yönündeki yaklaşımı kınandı. Ayrıca bu tavrın kabul edilemez olduğu iletilerek, bu eyleme izin verilmemesinin beklendiğinin vurgulandığı öğrenildi.