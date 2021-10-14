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Son dakika: Nişantaşı'nda mücevherat mağazasında silahlı soygun!

#Mücevherat#Hırsızlık#Soygun
Son dakika: Nişantaşında mücevherat mağazasında silahlı soygun

İstanbul Nişantaşı'ndaki bir mücevherat mağazasına giren 2 soyguncu yaklaşık 100 bin dolar değerinde mücevher alarak kaçtı. Polis ekipleri kaçan şüphelileri arıyor. Öte yandan şüpheliler mağazanın bulunduğu sokakta ellerinde silahlarla gelişi güvenlik kameralarına yansıdı.

Şişlide mücevherat mağazasında soygunŞişlide mücevherat mağazasında soygun
Şişlide mücevherat mağazasında soygun

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Şişli Nişantaşı'ndaki bir mücevherat mağazasına giren silahlı 2 soyguncu ilk belirlemelere göre yaklaşık 100 bin dolar değerinde mücevher alarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis kaçan iki soyguncuyu arama çalışmalarına başladı. İncelemelerin ardından olay yerine sevk edildi. Olay yeri incelemesi kaçan şüphelileri arıyor. 

Son dakika: Nişantaşında mücevherat mağazasında silahlı soygun

ŞÜPHELİLER KAMERAYA YAKANDI

Öte yandan şüpheliler mağazanın bulunduğu sokakta ellerinde silahlarla gelişi, mağazaya girişleri ve silah doğrultmaları güvenlik kameralarına yansıdı. 

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#Mücevherat#Hırsızlık#Soygun

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