Son dakika: Nisan'da hava nasıl olacak? Meteoroloji'den yeni uyarı geldi... İstanbul'da yağış alarmı

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Meteoroloji'den edinilen son dakika hava durumu bilgilerine göre 9 günlük Ramazan Bayramı tatili boyunca yurt genelinde yağışlı hava etkili olmaya devam edecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmesine göre; yağış yeni haftada da yurtta etkisini sürdürecek. Yeni haftada soğuk hava da etkili olacak. 8 Nisan Salı günü İstanbul'da sıcaklık 10 dereceye kadar düşecek.

Yurt genelinin bugün parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısının sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, sabah saatlerinden sonra Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli (40-60 km/saat) esecek.

8 Nisan Salı günü için beklenen hava durumu tahmin haritası...

Bazı illerde bugün için beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 15

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı 16

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19

Adana: Çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21

Antalya: Çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 13

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 14

Erzurum: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışı yağmur ve kar yağışlı 10

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 17

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