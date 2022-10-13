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Son dakika... Nisa Mihriban bebek hayatını kaybetti! Anneye hapis cezası...

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#Nisa Mihriban#Ebru Sepetçioğlu#Bebek
Son dakika... Nisa Mihriban bebek hayatını kaybetti Anneye hapis cezası...
Oluşturulma Tarihi: Ekim 13, 2022 14:49

Pendik’te 3 aylık ‘Nisa Mihriban’ isimli bebeğini sokağa terk eden Ebru S.'nin yargılandığı davada karar verildi. 30 Eylül’de Nisa bebeğin hayatını kaybettiğini söyleyen anne Ebru S., 5 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ebru S, duruşmada "30 Eylül’de Ebrar öldü. Ben cenazesine katıldım. Bütün işlemlerini yaptım." ifadelerini kullandı.

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Anadolu 42. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Ebru S. katıldı. Duruşmada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ile taraf avukatları da hazır bulundu. Duruşmada savunma yapan anne Ebru S., "30 Eylül’de Ebrar öldü. Ben cenazesine katıldım. Bütün işlemlerini yaptım. Ben zaten onu bıraktıktan sonra Ebrar’ın yanında olmaya çalıştım" dedi.

Sanık avukatı ise beyanında "Müvekkil tüm bu işlemlerden çok sarsıldı, yoruldu. Ailesine de bu olayları açıklayamadığı için kürtaj başvurusu yaptı fakat hastane bebeği alamayacaklarını söyledi. Çok genç yaşta meydana gelen bir hamilelik. Ardından sığınma evine gitmiş, orada da psikolog görüşmesi yapılmamış. Ardından bebeğini bırakmak zorunda kalmış, fakat binadaki bütün zillere basmıştır. Müvekkilimin bebeğin vefat etmesinde bir suçu yoktur. Haksız ve hukuka aykırı şekilde 2 ay cezaevinde kalmıştır" diye konuştu.

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'TERK' SUÇUNDAN 5 AY HAPİS CEZASI

Kararını açıklayan mahkeme Ebru S. hakkında 'Terk' suçundan 5 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti. Mahkeme, Ebru S.’nin sabıkasız olduğunu dikkate alarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Gözden Kaçmasın

‘Nisa Mihriban bebeği sokağa terk etmişti İstenen ceza belli oldu... Kendisini bu sözlerle savundu‘Nisa Mihriban' bebeği sokağa terk etmişti! İstenen ceza belli oldu... Kendisini bu sözlerle savunduHaberi görüntüle

Ebru S., önceki duruşmada yaptığı savunmada “Bu tarihten bir ay öncesinde kızımın ameliyat olacağı yazılı muvafakatim gerekli olduğu söylendi. Ben muvafakatimi verdim ancak daha sonra kızım bana gösterilmedi. Beraatimi talep ederim. Kadın sığınma evinden bebekle hiç kimse ilgilenmedi. Bebeği oraya bırakıp bırakmak istemediğimi kimse sormadı. Ben böyle bir imkanım olduğunu bilmiyordum. Şu an ailemle birlikte Kocaeli'de kalıyorum” ifadelerini kullanmıştı.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede sanık Ebru S.'nin 29 Mart 2022 tarihinde kimlikteki adı Ebrar Nil S. olan ve 'Nisa Mihriban' olarak bilinen 3 aylık bebeğini Pendik'te bir binanın yanındaki araziye bıraktığı anlatılıyor. İddianamede sanık Ebru S.'nin bebeği bırakmadan önce karnını doyurup uyuttuktan sonra bebeği battaniyeye sardığı ve puset içine koyduğu ifade ediliyor.

Son dakika... Nisa Mihriban bebek hayatını kaybetti Anneye hapis cezası...

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SAĞLIK ÇALIŞANI BÜŞRA, BEBEĞİN SÜT ANNESİ OLMUŞTU

Pendik'te 29 Mart 2022 tarihinde terk edilmiş halde bulunan 3 aylık bebeğe sütannelik yapan Acil Tıp Teknisyeni Büşra Durmaz (29), bebeğe ‘Nisa Mihriban' adını koymuştu.

 

Nisa bebeğin terk edilişi güvenlik kamerasındaPendik'te boş bir araziye terk edilmiş 3 aylık bebeğe acil tıp teknisyeni Büşra Durmaz süt annelik yapmıştı. 'Nisa Mihriban' adı verilen bebeğin beyin ölümünün gerçekleştiği öğrenildi. Nisa bebeğin terk edildiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
daha fazla video içinNisa bebeğin terk edilişi güvenlik kamerasında
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#Nisa Mihriban#Ebru Sepetçioğlu#Bebek

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