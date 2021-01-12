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AA
Haber Giriş: 12.01.2021 - 11:47 | Son Güncelleme:

Son dakika: Niğde merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu

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Son dakika: Niğde merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu
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Niğde merkezli 7 ilde FETÖ'nün "mahrem yapılanmasına" yönelik operasyonda 17 kadın gözaltına alındı.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik 17 kadın şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Niğde, Ankara, Karaman, Adana, Kayseri, Yozgat ve Konya'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.

33 ilde FETÖye dev operasyon Yüzden fazla kişi için gözaltı kararı
33 ilde FETÖ'ye dev operasyon! Yüzden fazla kişi için gözaltı kararı
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