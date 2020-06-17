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AA
Haber Giriş: 17.06.2020 - 12:54,Son Güncelleme:

Son dakika... Niğde merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu: 34 gözaltı

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Son dakika... Niğde merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu: 34 gözaltı
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Niğde merkezli 10 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 34 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, FETÖ/PDY'nin Niğde'deki adliye yapılanmasına yönelik 10 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Niğde, Ankara, Elazığ, Aksaray, Afyonkarahisar, Adana, Kahramanmaraş, Zonguldak, Tokat ve Kayseri'deki operasyonlarda 34 zanlı gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramalarda ele geçirilen çok sayıda dijital malzemeye el konuldu.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

 

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