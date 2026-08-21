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Son dakika... Netanyahu için kırmızı bülten talebi! Bakan Gürlek'ten açıklama

Güncelleme Tarihi:

#Netanyahu#İçişleri Bakanlığı#Akın Gürlek
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 21, 2026 14:46

Adalet Bakanı Gürlek, İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında 'soykırım' suçundan yürütülen kovuşturma kapsamında kırmızı bülten yayımlanmasının talep edildiğini açıkladı. Bakan Gürlek yaptığı açıklamada "Binyamin Netanyahu ve Afek Moskovitch hakkında “Soykırım” suçundan 14 Temmuz 2026 tarihinde verilen yakalama emirleri doğrultusunda, Adalet Bakanlığımızca uluslararası seviyede aranmaları amacıyla kırmızı bülten yayımlanması İçişleri Bakanlığımızdan talep edilmiş, ilgili evrak Dışişleri Bakanlığımıza iletilmiştir." ifadelerini kullandı.

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu aktivistlerine uluslararası sularda gerçekleştirilen saldırıya ilişkin yargı süreci kararlılıkla devam etmektedir. İstanbul 11'inci Ağır Ceza Mahkemesinin 2026/108 Esas sayılı dosyasında, aralarında Binyamin Netanyahu ve Afek Moskovitch’in de bulunduğu 35 sanık hakkında kovuşturma yürütülmektedir. Dosya kapsamında Binyamin Netanyahu ve Afek Moskovitch hakkında 'Soykırım' suçundan 14 Temmuz 2026 tarihinde verilen yakalama emirleri doğrultusunda, Adalet Bakanlığımızca uluslararası seviyede aranmaları amacıyla kırmızı bülten yayımlanması İçişleri Bakanlığımızdan talep edilmiş, ilgili evrak Dışişleri Bakanlığımıza iletilmiştir" dedi.

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'ULUSAL VE ULUSLARARASI HUKUKUN BÜTÜN İMKANLARINI KULLANACAĞIZ'

Bakan Gürlek, ayrıca "Binyamin Netanyahu ve Afek Moskovitch; Gazze’ye insani yardım ulaştıran sivillere uluslararası sularda silahlı müdahale ve aktivistlerin alıkonulmasına ilişkin eylemler kapsamında 'İnsanlığa Karşı Suç', 'Soykırım', 'Nitelikli Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma', 'Kasten Yaralama', 'Eziyet', 'Mala Zarar Verme', 'Nitelikli Yağma' ve 'Ulaşım Araçlarının Kaçırılması' suçlarından yargılanmaktadır.

Gazze’de soykırım politikası yürüten Netanyahu yönetiminin dokunulmaz ve hesap sorulamaz olduğu yönündeki anlayışı hiçbir suretle kabul etmiyoruz. Gazze’de işlenen suçların üzerinin örtülmesine, sorumluların cezasızlık zırhıyla korunmasına müsaade etmeyeceğiz. Ulusal ve uluslararası hukukun bütün imkanlarını kararlılıkla kullanacağız. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Filistin halkının, mazlumların ve insanlık vicdanının yanında dimdik durmaya devam edeceğiz. İnsanlığa karşı suç işleyenlerin hukuk önünde hesap vermesi için gereken bütün adımları kararlılıkla atacağız" açıklamasında bulundu.

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#Netanyahu#İçişleri Bakanlığı#Akın Gürlek

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