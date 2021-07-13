Son dakika... Nedim Şener canlı yayında anlattı! İşte Orhan İnandı'nın ifadesini detayları: Gülen'in talimatı...

Hürriyet Gazetesi yazarı Nedim Şener, CNN TÜRK yayınında FETÖ'cü Orhan İnandı'nın ifadelerinin detaylarını anlattı.

İşte Nedim Şener'in aktardıkları...

İlginç olan şu: 'Etkin pişmanlıktan yararlanmak istemiyorum' demesine rağmen FETÖ için hizmet hareketi demesine rağmen yüzlerce FETÖ üyesinin ismini ifşa etti, kıta yapılanmalarını Avrupa, Asya yapılanmalarını, sorumluları, bunların içinde görev yapan Türkleri hem de kod adlarıyla ifşa etti.

FETULLAH GÜLEN 'YERLEŞİN' DİYE TALİMAT VERMİŞ

Hayatının bir özetini yaptı ama çok ilginç bölümleri vardı ifadesinin. Örneğin; Türkiye'de devletin kılcal damarlarına kadar girme gibi stratejileri vardı. Bunu yurtdışında yerleşme taktiğiyle yapmışlar. Yani Fetullah Gülen 'yerleşin oraya' dermiş. Böylece öğretmen kılığında giden örgüt elemanları o bölgelerde medyada, bürokraside, medyada yerleşirlermiş. Ne yaparlarmış yerleşip? Kırgız vatandaşlarını FETÖ örgütüne katarlarmış. Diyor ki yaptığımız faaliyetlerde yerleşme çok önemliydi. Fetullah Gülen 'Yerleşin' diye talimat vermişti. 2000'li yılların başından beri ben Kırgızistan'a gelen öğretmenlerin yerleştirilmesi yönünde faaliyetler yürüttüm gibi itirafları var.

Şu anda Kırgızistan'da darbe yapacak durumdalar. Bunu Kırgızistan Ulusal Güvenlik Başkanı açıkladı. Türkiye'ye getirilmesinden sonra bakın ifadesinde daha önceki Cumhurbaşkanı FETÖ'cü kollayan, koruyan biriydi. Ben, Kırgızistan'ı FETÖ'nün Alamut Kalesi olarak görüyorum. Yani Orta Asya'da ve dünyada FETÖ'cüler için en güvenli yer neresi derseniz birincisi ABD ise ikincisi Kırgızistan. İfadesinde cumhurbaşkanın torunlarını, başbakan, başbakanların çocuklarını, milletvekillerinin çocuklarını bu okullarda okuttuklarını ve büyük sempati duyduklarını söylüyorlar cemaate karşı...

"CAPAROV FETÖ'YÜ TEMİZLEMEZSE FETÖ VE ABD ONU TEMİZLEYECEK"

Kırgızistan'ın silahlı kuvvetlerine baktığımızda gerçekten darbe yapabilecek durumdalar. Eğer Caparov, Kırgızistan'da FETÖ'yü temizlemezse FETÖ ve ABD, Caparov'u temizleyecek. Caparov yüzde 80 oyla geldi. Ya Caparov bunlarla mücadele edecek ya FETÖ'cüler onu temizleyecek.

Örgütün renklendirme stratejisi gereği kendini başka kimliklerle kamuoyunda saklayabiliyor. İzmir'de 229 FETÖ'cü gözaltına alındı. Uzun sürmesinin nedeni şu; Toplumun içine sızmış durumdalar. Böyle bir örgütle mücadelenin en önemli şeyi yurt içindeki siyasi dayanaktır. Yani bugün bazı siyasi partiler bu örgüte siyasi dayanak sağlıyorlar. FETÖ'cü oldukları için değil, patronları aynı: ABD, küresel sistem.

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