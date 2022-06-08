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Son dakika... Necip Hablemitoğlu suikastı soruşturmasında 9 gözaltı kararı

#Necip Hablemitoğlu#Suikast#Gözaltı
Son dakika... Necip Hablemitoğlu suikastı soruşturmasında 9 gözaltı kararı

Ankara'da, 2002'de Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma kapsamında, gözaltı kararı verilen 9 şüpheliden 5'i yakalandı. Gözaltı kararı olanlar arasında, emekli albay Mustafa Levent Göktaş'ın da bulunduğu belirtildi.

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FETÖ/PDY'ye ilişkin çalışmalarıyla tanınan ve örgütün hedefi haline gelen tarihçi-yazar Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu, 18 Aralık 2002'de Ankara'daki evinin önünde suikast sonucu yaşamını yitirdi.

Hablemitoğlu cinayeti şüphelilerinden Nuri Gökhan Bozkır, 27 Ocak 2022'de MİT tarafından Ukrayna'da yakalanarak Türkiye’ye getirildi. Bozkır, 8 Şubat'ta 'örgüt üyeliği' ve 'tasarlayarak öldürme' suçlarından tutuklandı.

Bozkır ile irtibatlı olduğu gerekçesiyle 6 kişi de 3 Şubat'ta gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken, 2'si de 15 Şubat'ta tutuklandı. 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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9 GÖZALTI KARARI

Soruşturmayı yürüten savcılık, alınan ifadeler ve elde edilen deliller doğrultusunda, 9 kişi hakkında daha gözaltı kararı verdi.

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Şüphelilerden 5'i, emniyetin düzenlediği operasyonla yakalanırken, 4 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

EMEKLİ ALBAY GÖKTAŞ İÇİN YAKALAMA KARARI

Hakkında gözaltı kararı verilenler arasında, emekli albay Mustafa Levent Göktaş'ın da bulunduğu belirtildi. Adresinde bulunamayan Göktaş hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

 

 

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#Necip Hablemitoğlu#Suikast#Gözaltı

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