Son dakika... Necip Hablemitoğlu suikastı soruşturmasında 9 gözaltı kararı

FETÖ/PDY'ye ilişkin çalışmalarıyla tanınan ve örgütün hedefi haline gelen tarihçi-yazar Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu, 18 Aralık 2002'de Ankara'daki evinin önünde suikast sonucu yaşamını yitirdi.
Hablemitoğlu cinayeti şüphelilerinden Nuri Gökhan Bozkır, 27 Ocak 2022'de MİT tarafından Ukrayna'da yakalanarak Türkiye’ye getirildi. Bozkır, 8 Şubat'ta 'örgüt üyeliği' ve 'tasarlayarak öldürme' suçlarından tutuklandı.
Bozkır ile irtibatlı olduğu gerekçesiyle 6 kişi de 3 Şubat'ta gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken, 2'si de 15 Şubat'ta tutuklandı. 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
9 GÖZALTI KARARI
Soruşturmayı yürüten savcılık, alınan ifadeler ve elde edilen deliller doğrultusunda, 9 kişi hakkında daha gözaltı kararı verdi.
Şüphelilerden 5'i, emniyetin düzenlediği operasyonla yakalanırken, 4 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
EMEKLİ ALBAY GÖKTAŞ İÇİN YAKALAMA KARARI
Hakkında gözaltı kararı verilenler arasında, emekli albay Mustafa Levent Göktaş'ın da bulunduğu belirtildi. Adresinde bulunamayan Göktaş hakkında yakalama kararı çıkarıldı.