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Haber Giriş: 03.11.2020 - 16:17 | Son Güncelleme:

Son dakika... Nazilli Devlet Hastanesi'nde hareketli dakikalar

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Son dakika... Nazilli Devlet Hastanesi'nde hareketli dakikalar
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Aydın’ın Nazilli ilçesinde devlet hastanesi bahçesindeki bir bankta bulunan şüpheli çanta polisi alarma geçirdi. Bomba olduğundan şüphelenilen çantanın imhası için Aydın’dan uzman ekipler çağrılırken, polis hastaneyi güvenlik çemberine aldı.

Nazilli Devlet Hastanesi’nin poliklinikler girişinde şüpheli bir çanta gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen polis ekipleri, bir bankın üzerindeki şüpheli çantayı görünce bölgeyi güvenlik çemberini aldı. Şu anda hastanede endişeli bekleyiş devam ederken, polis bölgede adeta kuş uçurtmuyor.

Son dakika... Nazilli Devlet Hastanesinde hareketli dakikalar


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