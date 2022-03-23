Son dakika... NATO Zirvesi öncesi kritik MGK toplantısı sona erdi... Ukrayna vurgusu

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlık ettiği Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi. NATO Zirvesi öncesi kritik toplantı 3 saat 45 dakika sürdü. MGK sonrası yapılan açıklama şöyle;

UKRAYNA VURGUSU

* İki ülke sorunlarının Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğü gözetilerek kalıcı şekilde çözülmesi çabalarının artırılmasına ihtiyaç duyulduğu kaydedilmiştir.

* Türkiye'nin Karadeniz'de barış ve istikrarın idamesi için Montrö'nün uygulanması yanında ara buluculuk ve kolaylaştırıcılık çabalarını sürdüreceği belirtilmiştir.