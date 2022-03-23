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Son dakika... NATO Zirvesi öncesi kritik MGK toplantısı sona erdi... Ukrayna vurgusu

#Ankara#MGK#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Son dakika... NATO Zirvesi öncesi kritik MGK toplantısı sona erdi... Ukrayna vurgusu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı Brüksel'deki Olağanüstü NATO Liderler Zirvesi öncesinde gerçekleştirilmesi nedeniyle önemi daha da artan Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Toplantısı sona erdi. 3 saat 45 dakika süren toplantıdan önemli mesajlar çıktı. Bildiride, Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne vurgu yapılırken, "Kalıcı çözüm çabalarının artırılması ihtiyacı vurgulandı" denildi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlık ettiği Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi. NATO Zirvesi öncesi kritik toplantı 3 saat 45 dakika sürdü. MGK sonrası yapılan açıklama şöyle;

UKRAYNA VURGUSU

* İki ülke sorunlarının Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğü gözetilerek kalıcı şekilde çözülmesi çabalarının artırılmasına ihtiyaç duyulduğu kaydedilmiştir.

* Türkiye'nin Karadeniz'de barış ve istikrarın idamesi için Montrö'nün uygulanması yanında ara buluculuk ve kolaylaştırıcılık çabalarını sürdüreceği belirtilmiştir.

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#Ankara#MGK#Cumhurbaşkanı Erdoğan

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