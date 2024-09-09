Son dakika... Narin Güran cinayetinde gözaltı sayısı arttı! Ön otopsi raporu ortaya çıktı... WhatsApp ayrıntısı

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21 Ağustos’ta sırra kadem basmıştı 8 yaşındaki Narin Güran... Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tavşantepe Mahallesi’ndeki evinden Kuran kursuna gitmek için ayrılmış, camiden çıktıktan sonra da en son 18.47’de bir kız arkadaşı tarafından görülmüştü. O günden bu yana hem köy hem de çevresi özel ekipler tarafından defalarca aranmış ancak tek bir ize bile rastlanmamıştı.

BİR ÇUVALIN İÇİNDE...

Ta ki düne kadar. Çalışmaları endişe ve umutla anbean takip eden Türkiye, kara haberi sabah erken saatte aldı. Arama çalışmalarının 19’uncu gününde Narin’in küçük cansız bedeni köye yaklaşık 2 kilometre mesafedeki Eğertutmaz Deresi’nin kenarında çuval içinde bulundu. Mahalleye giriş çıkışlar yasaklanırken, Narin’in cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya ve İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım ile birlikte yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi:

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‘ÜSTÜ TAŞ VE DALLA GİZLENMİŞ’

“8 Eylül 2024 Pazar günü (dün), Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde 1 Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi, 2 sualtı kurtarma timi, 2 jandarma özel harekât timi, 2 komando timi, 1 iz takip köpek unsuru, 2 kadavra köpek unsuru, 1 arama kurtarma köpeği, 1 dron ve 2 yeraltı görüntüleme cihazı ile mahallenin yakınından geçen Eğertutmaz Deresi’nde yapılan aramada kayıp çocuk Narin Güran en son üzerinde görüldüğü şahsi kıyafetleriyle birlikte dere kenarında, çuval içerisinde, üzeri taşla gizlenmiş vaziyette sabah saat 08.45 sıralarında maalesef ölü olarak bulunmuştur.

‘DOĞAL GÖRÜNTÜ VERİLMİŞ’

İlk bulgulara göre kayıp Narin Güran’ın öldürüldükten sonra bir çuvalın içerisine konup dere kenarına getirildiği, burada çuvalla birlikte derenin kenarında suyun içerisine yerleştirildiği, üzerinin ağaç dalları ve taşlarla şüphe uyandırmayacak şekilde ve doğal bir görüntü verilerek kapatıldığı anlaşılmıştır. Daha önce aranılan tüm bölgelerin yeniden aranması çalışması kapsamında Eğertutmaz Deresi’nin bu bölgesi yeniden aranmış, uzman jandarma, JAK ve JÖH ekiplerimizce kayıp kızımızın cenazesine ulaşılmıştır. Kızımıza Allah’tan rahmet diliyoruz, başımız sağ olsun.” (Emrah KIZIL - Gıyasettin TETİK - Seyfettin EKEN - Selim KAYA / DHA)

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EVİNDEN 2 KM UZAKTA, DERE KENARINDA BULUNDU

Narin’in bedeni daha önce defalarca arama yapılan bir bölgede, evinden 2 kilometre uzakta bulundu. Bu da cesedin sonradan oraya götürülmüş olduğu şüphesini gündeme getirdi.

GİRİŞ ÇIKIŞLAR KAPATILDI: BÜTÜN KÖY SORGUDA

Narin’in cansız bedeninin bulunmasıyla köy adeta ablukaya alındı. Jandarma ekipleri, Tavşantepe Mahallesi’ne giriş-çıkışlara izin vermedi.

Ekiplerin yeni gelişmeler ışığında yeni sorgulamalar yaptığı da öğrenildi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma kapsamında anne, baba ve 2 abisinin de bulunduğu 24 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada 1 Cumhuriyet başsavcıvekili ile 3 Cumhuriyet savcısı daha görevlendirilmiştir. Narin kızımızla ilgili otopsi işlemi devam etmektedir. Soruşturmanın bu aşamasında 21 şüphelinin gözaltına alınması talimatı verilmiştir” dedi.

DİKKAT ÇEKEN 'WHATSAPP' DETAYI

CNN TÜRK İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ, Narin Güran ile ilgili yeni açıklamalarda bulundu.

Uludağ, "Çuvalın içerisinde hem Narin'in çantası var ve başörtüsü var. Bütün önem verdiği eşyaları o çuvala koymuşlar. Kesici delici alet izi şimdilik gözükmüyor. Narin'in darbedilmiş olabileceği izlenimini aldım. 21 kişi gözaltına alınmıştı. Akıllara hemen şu soruyu getirdi, 'Narin cinayeti aile içi cinayet olduğu' izlenimini getirdi. Aile bireyleri arasında 'gidin gidin yalan konuşun' diyen genç bir kadına bir erkeğin müdahale ettiği görülüyor." dedi.

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WHATSAPP MESAJLARINI SİLMİŞLER

Uludağ, "Narin'in amcası arama kayıtlarını ve Whatsapp mesajlarını sildiğini söylemiştik. Aile üyelerinden bazılarının da Whatsapp mesajlarını ve arama kayıtlarını sildiği yönünde bilgi var. Whatsapp ve arama kayıtlarını silmeyen tek kişi baba. Bütün aile ilginç bir şekilde arama kayıtlarını ve Whatsapp mesajlarını silmiş. Sadece amca silse bir mantığa oturtursunuz. Aile bireylerinden annenin, kardeşinin bazı aile bireylerinin Whatsapp kayıtlarını silmiş olması akla büyük kuşku getiriyor. Bu kadar aileyi, Narin'i ölüme götüren nasıl bir mesajlaşma var ki hepsi birden Whatsapp mesajlarını ve arama kayıtlarını sildi? Tutuklu olan amcanın avukatıyla bir görüşme yaptım. Benim de dedi evlatlarım var bu işe çok hassasım dedi. Kimler günahını Narin'e ödetti? " ifadelerini kullandı.

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"BACAĞINDA KIRIK, BOYNUNDA LEZYON"

Uludağ, Narin'in otopsi çalışması sona erdirdiğini belirterek, ön otopsi raporuna ilişkin ulaştığı bilgileri açıkladı. Uludağ, "Narin'in bir bacağında kırık izi bulunmuş. Boynunda şüpheli bir lezyon var. Cesette yer değiştirme izi yüksek diyorlar. Adli Tıp Kurumu'ndan Narin'in cenazesi aileye teslim edilmedi. Cenaze Adli Tıp Kurumu'nda. Narin'in cenazesi sabah teslim edilecek" dedi.

AMCANIN ARACINDA DNA’SI BULUNMUŞTU

- Tutuklanan Salim Güran, ifadesinde olay günü köyde neler yaptığını detaylarıyla anlatamadı. İfadelere göre Narin en son 18.47’de görülmüştü. Amca ise bundan 12 dakika sonra 18.59’da bölgede otomobiliyle kameralara takılmıştı. Detaylara ilişkin kendisine sorulan sorulara “Hatırlamıyorum” şeklide cevaplar verdi. Telefonunu neden kapattığına dair cevapları da çelişkili bulundu. Aracında yapılan incelemede ön koltuktaki bulgular Adli Tıp Kurumu’na gönderilmiş, yapılan incelemede bulgularda Narin’in DNA profiline rastlanmıştı. Ancak bu bulguların kan, tükürük veya kusmuk olup olmadığı tespit edilemedi. Tutuklu amcanın telefonunda silinen kayıtların geri getirilmesi için siber güvenlik birimlerinin araştırması da devam ediyor. Silinen verilerin geri getirilebilmesi için de özel bir yazılım kullanılıyor.

BİNLERCE ARAÇ ARANDI: 11 BİN DÖNÜM TARANDI

- Narin’i arama çalışmaları kapsamında, mahalledeki evlerde arama yapıldı. Toplamda 12 bin 565 araç arandı, 130 kişinin ifadesine başvuruldu, 32 bin 952 kişi kontrol edildi, 7 iz takip köpeği ile 11 bin dönümden fazla alan tarandı.

ABİ SERBEST BIRAKILDI AMCASI TUTUKLANDI

Narin Güran’ın ağabeyi E.G. (18), kolundaki ısırık izleri nedeniyle gözaltına alındı. İstanbul Adli Tıp Kurumu’ndaki incelemede ısırık izlerinin Narin’e ait olup olmadığı tespit edilemeyince E.G. serbest bırakıldı. Ardından amcası, aynı zamanda kırsal Tavşantepe Mahallesi’nin muhtarı Salim Güran gözaltına alınarak 2 Ağustos’ta ‘kasten öldürme’ ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından tutuklandı.

DEREDE TEKRAR ARAMA BAŞLATILDI

Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, önceki gün Narin’in evine 2 kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi’nde çalışmalarını yoğunlaştırdı. Ve dün sabah maalesef acı haber geldi.

SON SÖZÜ ‘YORGUNUM’ OLMUŞTU

- 21 Ağustos’ta kaybolan Narin o gün en son 18.47’de görüldü. Narin ile görüntüsü 18.47’de kameralara takılan M. (9) adlı arkadaşı da en son ne konuştuklarını pedagog eşliğinde güvenlik güçlerine anlattı. Anlatımına göre M., Narin’e “Oyun oynayalım” dedi. Narin ise “Çok yorgunum, oynamayalım” diyerek oradan ayrıldı.

ERDOĞAN: EN AĞIR CEZA İÇİN TAKİPÇİYİM

-Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Narin’i katledenlerin en ağır cezayı almaları için adli sürecin bizzat takipçisi olacağını söyledi: “Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde bu (dün) sabah naaşına ulaşılan Narin kızımıza Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Canice, vahşice katledilen Narin’in acı haberi hepimizi derinden yaraladı; üzüntümüzün tarifi yok. Narin kızımızın kayıp ihbarının alınmasından itibaren güvenlik güçlerimiz çok yoğun bir şekilde kendisine canlı ulaşmak için gayret gösterdiler. 19 gün boyunca süren aramalar neticesinde maalesef yüreklerimize su serpen bir haber alamadık. Narin’i katledenlerin adalet önünde mutlaka hesap vermesini sağlayacağız. Narin evladımızı bizden kopartanların hak ettikleri en ağır cezayı almaları için adli sürecin bizzat takipçisi olacağımın bilinmesini istiyorum.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Narin’i hayattan koparan canilerin en kısa zamanda adalet önünde hesap vermesini temenni ediyorum” dedi.

YERLİKAYA AİLEYE BAŞSAĞLIĞI DİLEMEDİ

- İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Narin Güran’ın cansız bedenine ulaşıldığını sosyal medya mesajıyla açıkladı. Paylaşımında aileye başsağlığı dilememesi dikkat çeken Yerlikaya, “Narin kızımızın maalesef cansız bedeni Jandarma ekiplerimiz tarafından bulundu. Narin kızımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Mekânı cennet olsun. Başımız sağ olsun” dedi.

BAKAN TUNÇ: SORUMLULAR HESAP VERECEK

- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Narin Güran’ın ölümüne ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi: “Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayın ilk anından itibaren başlatılan soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir. Narin kızımızın ölümünden sorumlu olan ya da olanlar, adalet önünde hesap verecektir.”

AKILLARDAKİ SORULAR

Narin’in cesedi bulundu, şimdi tüm Türkiye suçlu ya da suçluların bir an önce cezalandırılmasını istiyor. Vahşetle ilgili akıllarda ise çok sayıda soru var...

1- Narin ne zaman öldürüldü?

2- Cinayet bulunduğu yerde mi işlendi, yoksa sonradan mı oraya taşındı?

3- Katil amca mı? Başka suç ortakları var mı?

4- Narin’in ölümü köy içinde birçok kişinin bildiği bir sır mı?

5- Cesedin bulunduğu yer daha önce de arandı. Aramada bir ihmal var mı?

6- Ceset bu aramadan sonra oraya bırakılmış olabilir mi?

7- Narin’in oraya getirildiğini gören var mı?

8- Cesedin su altında uzun süre kalması delil toplanmasını nasıl etkileyecek?

9- Yeni gözaltılar olacak mı?

10- Amcanın tekrar ifadesi alınacak mı? Amcanın cep telefonu incelemesindeki son durum ne?

TAZİYE MESAJI YAĞDI: ÇOK ÜZGÜNÜZ İÇİMİZ YANIYOR

- Narin’den gelen acı haber tüm ülkeyi yasa boğdu. Sosyal medyada siyasilerden spor camiasına kadar küçük kız için çok sayıda taziye mesajı yayınlandı...

- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş: “Başımız sağ olsun. Narin yavrumuzun mekânı cennet olsun. Sorumluların en ağır cezayı alması için bakanlık olarak sürecin bizzat takipçisi olacağız.”

- CHP Genel Başkanı Özgür Özel: “Kızımız Narin Güran’ın cansız bedenine ulaşıldığını çok büyük üzüntüyle öğrendim. Günlerdir canlarını dişlerine takarak kendi kızlarını arar gibi bölgede faaliyet yürüten tüm güvenlik güçlerine ve sivil ekiplere yürekten teşekkür ediyorum. Kamuoyu hızlı ve doğru bilgilendirilmeli.”

- GALATASARAY: Hayatının baharını göremeden vicdansız eller seni aramızdan ayırdı. Narin bir çiçektin, artık yoksun. Bu topraklardan seni canice koparanların bir an önce tespit edilip en ağır cezayı alması tek temennimizdir.

- FENERBAHÇE: Hiçbir cümle bu acıyı tarif edemez. Tek temennimiz vicdanlarından yoksun, Narin’i hayattan koparan canilerin en ağır şekilde cezalandırılmasıdır.

- BEŞİKTAŞ: Söylenilecek çok söz var ama bütün sözlerin bittiği yerdeyiz! Narin’imizi kaybettik, içimiz yanıyor!

- TRABZONSPOR: Güzel kızımız, meleğimiz, Narin’imiz. Başımız sağ olsun…