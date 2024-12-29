Son dakika... Narin Güran cinayeti davasında karar! Güran ailesinin köyünde ölüm sessizliği... Jandarma güvenlik önlemi aldı

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Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davada tutuklu yargılanan 3 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi. CNN Türk muhabiri Merve Tokaz Narin’in köyünden karar sonrası köydeki son durumu aktardı, kararın nasıl karşılandığını gözlemledi.

KARAR TAVŞANTEPE KÖYÜNDE NASIL KARŞILANDI?

CNN TÜRK Muhabiri Merve Tokaz, “Çocuklar Narin'dir. İşte bu cümle Narin ile birlikte zihinlere kazınan bir cümle. Küçücük bir kız çocuğu kendi doğduğu, büyüdüğü köyde katledildi. Narin'in mezarının başındayız. Narin'i hayattan koparanlar mahkeme salonundaydı.

KÖYDE ÖLÜM SESSİZLİĞİ

Dün nasıl adliye çevresinde önlemler alındıysa bugün de benzer şekilde Tavşantepe köyünde önlemler alınmış durumda. Tam bir sessizlik hakim köyde. Tamamen sessizliğe bürünmüş köy. Kararın duruşma salonunda okunduğu anlara benzettim. Jandarma ekipleri nöbette. Tepenin ardında Narin'in evi var hemen yanında Nevzat Bahtiyar'ın evi var. Narin'in mezarının başında vatandaşların dua ettiği görüldü.

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HİÇ SOLMASIN DİYE

Narin'in mezarı başından gerçekleştireceğiz yayınımızı. Minik Narin'in mezarı çiçeklerle dolu, oyuncaklarla dolu. Buraya geldiğimde en çok dikkatimi çeken dakikalar öncesine kadar bu noktaya ziyaretçi akını oldu. Narin'in mezarına çiçekler bırakıyorlar. Canlı çiçekler konulmamış mezara. Ben bunu sormuştum, hiç solmasın diye. Narin'in mezarındaki bu çiçekler yok olmasın diye plastik çiçeklerle donatılmış Narin'in mezarı.

ANNE- AMCA VE AĞABEYE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Diyarbakır’da kaybolduktan 19 gün sonra dere yatağında çuvalda cansız bedeni bulunan Narin Güran (8) cinayetine ilişkin görülen davanın 2’nci duruşmasının 3’üncü gününde, mütalaaya karşı savunmaların ardından Mahkeme Başkanı, kararı açıklamak üzere duruşmayı saat 21.00’e erteledi. Mahkeme Başkanının talebi üzerine de salonda sağlık ekipleri hazır bulundu. Salonda ayrıca çok sayıda kolluk kuvveti, güvenlik önlemi aldı. Saat 21.00’de devam eden duruşmaya amca Salim Güran, anne Yüksel Güran ve ağabey Enes Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar getirildi, ardından mahkeme heyeti ve Mahkeme Başkanı geldi.

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‘KIZIMIN ASLA KATİLİ DEĞİLİM’

Mahkeme Başkanınca sanıklara son sözlerinin sorulması üzerine ilk söz hakkı verilen Yüksel Güran, “Yüreğim yaralıdır. Rabbim benim şahidimdir. Rabbim benim kefilimdir. Kızımın asla katili değilim. Burada herkese söylüyorum. Başım diktir. Beraatımı istiyorum” dedi.

‘CESEDİNİ SALİM GÜRAN VERDİ, BEN DE CESEDİ TAŞIMA CEZAM NEYSE RAZIYIM’

Ardından söz hakkı verilen Nevzat Bahtiyar, “Narin’i kesinlikle ben öldürmedim. Cesedini Salim Güran verdi. Ben de cesedi taşıma cezam neyse razıyım. Yemin ederim ben kesinlikle Narin'i öldürmedim” diye konuştu.

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‘HAKKIMI YİYENLERE HAKKIMI HELAL ETMİYORUM’

Enes Güran da “Ben de doğruyu konuştum. Yalan konuşmadım. Hakkımı yiyenlere hakkımı helal etmiyorum. Üzerime atılı suçları kabul etmiyorum. Beraatımı istiyorum” dedi.

‘AFFEDERSİNİZ, ÖKÜZ MEYDANDADIR’

Ardından söz hakkı verilen Salim Güran ise “Narin benim yeğenim ve canımdır. Bu dünyada ona zarar verecek en son kişi benim. Affedersiniz, öküz meydandadır. Beraatımı istiyorum” diye konuştu.

Son sözlerin ardından Mahkeme Başkanı, kararı açıkladı. Mahkeme kararında sanıkların tutukluluk halinin devamına, Salim Güran, Enes Güran ve Yüksel Güran’a ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar’a ise 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

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Mahkeme kararında, şu ifadelere yer verildi:

1- Sanık Salim Güran'ın diğer sanıklar Yüksel Güran ve Enes Güran ile iştirak halinde maktul Narin Güran'a yönelik ‘kasten öldürme’ suçunu işlediği sabit görülmekle, eylemine uyan 5237 sayılı TCK'nın 81/1 maddesi uyarınca müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına, çocuk olan maktulün sanık Yüksel'in kızı, sanık Enes'in kardeşi olması ve maktulün sanıklar tarafından iştirak halinde öldürülmesi nedeniyle 5237 Sayılı TCK'nın 82/1-d-e maddesi gereğince sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına,

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Sanık Enes Güran'ın diğer sanıklar Yüksel Güran ve Salim Güran ile iştirak halinde maktul Narin Güran'a yönelik ‘kasten öldürme’ suçunu işlediği sabit görülmekle, eylemine uyan 5237 sayılı TCK'nın 81/1 maddesi uyarınca müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına, çocuk olan maktulün sanık Yüksel'in kızı, sanık Enes'in kardeşi olması ve maktulün sanıklar tarafından iştirak halinde öldürülmesi nedeniyle 5237 Sayılı TCK'nın 82/1-d-e maddesi gereğince sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına,

3- Sanık Yüksel Güran'ın diğer sanıklar Enes Güran ve Salim Güran ile iştirak halinde maktul Narin Güran'a yönelik ‘kasten öldürme’ suçunu işlediği sabit görülmekle, eylemine uyan 5237 sayılı TCK'nın 81/1 maddesi uyarınca müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına, çocuk olan maktulün sanık Yüksel'in kızı, sanık Enes'in kardeşi olması ve maktulün sanıklar tarafından iştirak halinde öldürülmesi nedeniyle 5237 Sayılı TCK'nın 82/1-d-e maddesi gereğince sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına,

Her ne kadar sanık Nevzat Bahtiyar hakkında diğer sanıklarla birlikte iştirak halinde maktul Narin Güran'ı kasten öldürme suçundan cezalandırılması istemi ile mahkememize kamu davası açılmışsa da, sanığın katılan Arif’in evine geldiğinde maktul Narin'in cansız bedenini yerde bulduğu, ardından sanık Salim'in tehditleri ile Narin'in cansız bedenini Arif'in evinden alarak Egertutmaz deresine götürdüğü ve cansız bedenin bulunduğu çuvalı dere kenarına üzerine taş koymak suretiyle sakladığı göz önüne alındığında; sanığın üzerine atılı eyleminin ‘Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçunu’ oluşturduğu anlaşıldığından; suçun işleniş biçimi, suç konusunun önem ve değeri, suç sebep ve saikleri, maktul Narin'in cansız bedeninin sanığın beyanları ile değil yapılan araştırmalar neticesinde bulunması, maktul Narin'in öldürüldüğü tarihten cansız bedeninin bulunduğu tarihe kadar geçen süre, bu süre içerisinde suç delillerinin bulunamaması (Adli Tıp Kurumları tarafından yapılan onlarca araştırmalara rağmen herhangi bir delilin bulunmaması, delil bulunmayışına sebebin ise söz konusu cansız bedenin uzunca süre suyun içerisinde kalması) karşısında TCK'nın 281/1. maddesi uyarınca takdiren ve teşdiden 4 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildi.

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OLAY

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran'ın 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılmıştı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 şüpheliden aralarında anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar'ın da bulunduğu 12 kişi tutuklanmıştı.

Yüksel, Enes ve Salim Güran ile Nevzat Bahtiyar hakkında yürütülen soruşturma tamamlanmış, 4 sanık hakkında "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle hazırlanan iddianame, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesince 23 Ekim'de kabul edilmişti. Sanıkların yargılanmasına 7 Kasım'da başlanmış, 3 gün süren ilk duruşma, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilerek 26 Aralık'a ertelenmişti. İlk duruşmanın ardından cumhuriyet savcısı, hazırladığı 14 sayfalık mütalaayı celse arasında mahkemeye sunmuştu.