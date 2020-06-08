Son dakika: Müyesser Yıldız'ın da gözaltına alındığı operasyonun detayları ortaya çıktı

Soruşturmada şüpheliler arasında, TSK’nın Suriye’deki askeri operasyonları ve Libya’da görevli askeri birliklerinin faaliyetleriyle ilgili görüşmelerinin tespit edildiği öğrenildi. Oda TV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız, Tele1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel ve İstanbul’da görevli E.B. isimli bir muvazzaf asker hakkında “Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından, niteliği itibarıyla, gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etmek" suçlamasıyla gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, bugün gözaltına alınan şüphelilerin Libya’daki askeri birliklerin faaliyetleriyle ilgili telefon görüşmeleri gerçekleştirdiği tespit edildi.

TELEFON KAYITLARINDA TSK’NIN SURİYE’DEKİ OPERASYONLARI DA VAR

Edinilen bilgiye göre soruşturma, Libya’da görevli MİT şehidi ve meslektaşlarının ifşa edilmesi suçlamasıyla açılan dava dosyasından bağımsız yürütülüyor. Muvazzaf asker E.B. ile Oda TV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız arasında bir süredir suç konusu oluşturan görüşmeler gerçekleştiğinin belirlendiği öğrenildi. Şüpheli E.B.’nin görevi nedeniyle elde ettiği askeri bilgileri, Yıldız’la paylaştığının tespit edildiği kaydedildi. E.B.’nin Libya’daki askeri birliklerin faaliyetleri dışında TSK’nın Suriye’deki operasyonlarıyla ilgili de bilgi verdiği ifade edildi.