Son dakika... Mustafa Karahasanoğlu vefat etti

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Bir süredir hastanede tedavi gören Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu, 74 yaşında vefat etti.

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde Dünyaya gelen Karahasanoğlu, 1969 yılında Milli Nizam Partisi Beyoğlu Gençlik Kolu Başkanlığı ile siyasi çalışmalarına başladı. 1974 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi'nden mezun olan Karahasanoğlu, aynı yıl Milli Gazete'de sorumlu müdürlüğe, 1979 yılında ise gazetenin Genel Yayın Yönetmenliğine getirildi. 1982 yılına kadar bu görevi sürdüren Karahasanoğlu ardından çeşitli yayın organlarında görev yaptı.

Karahasanoğlu, İkindi Namazı'na müteakip Fatih Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Edirnekapı'da toprağa verilecek.

SİYASİLERDEN BAŞSAĞLIĞI MESAJLARI

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu’na Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, sevenlerine ve Akit camiasına sabr-ı cemil diliyorum. Mekanı cennet olsun.

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Bu gece Hakk’a yürüyen Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu beye Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun. Tüm Akit ailesine başsağlığı dileklerimi iletiyorum.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu Bey ebedî âleme irtihal etti. Allah mekânını cennet eylesin. Ailesine, sevenlerine sabırlar diliyorum; Akit ailesinin başı sağ olsun.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Allah rızası yolunda geçen bir ömür... Yaşantısı ve fikirleriyle hepimize örnek olan, Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu Ağabeye Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı âlî olsun inşallah.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci: Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu’nun vefatını büyük bir teessürle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Ailesine, yakınlarına ve Yeni Akit ailesine sabırlar diliyorum.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu Beyefendinin vefatını teessürle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Mekanı Cennet olsun.

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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: Hayatı boyunca sağlam bir muvahhid, korkusuz bir mücahid ve onurlu bir dava adamı olarak mücadelesine şahid olduğumuz Mustafa Karahasanoğlu ağabeye Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve yol arkadaşlarına sabırlar diliyorum. Mekânı cennet, makamı âlî olsun.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Değerli dava, mücadele ve gönül adamı, Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu'nun vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Cenab-ı Hak'tan rahmet, yakınlarına ve Yeni Akit ailesine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun.