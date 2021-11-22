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Son dakika: Müslüme'nin ölümüyle ilgili 8 aile üyesi gözaltında

#Müslüme Yağal#Mersin#Adli Tıp

Mersin'in Gülnar ilçesinde, kayıp olarak aranırken 19 Kasım'da cesedi bulunan Müslüme Yağal'ın babası Mehmet ile annesi Selvi Yağal ve kardeşlerinin de aralarında bulunduğu 8 aile üyesinin gözaltındaki işlemleri tamamlandı. Aile fertleri, geniş güvenlik önlemleriyle adliyeye sevk edildi. Öta yandan İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek rapora göre işlem yapılacağı bildirildi.

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Karaman'dan kış mevsimini geçirmek için 10 Kasım'da Gülnar ilçesi 175 metre rakımlı Yanışlı Mahallesi'ne gelen 7 çocuklu Yağal ailesinin 6'ncı çocuğu Müslüme, saat 17.00 sıralarında ortadan kayboldu. En son çadır kurdukları alanın yanında oynarken görülen Müslüme'yi bulamayan ailesi, güvenlik güçlerinden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, AFAD, AKUT ve sağlık ekipleri sevk edildi. Arama çalışmalarının 10'uncu gününde Müslüme'den acı haber geldi. Ailesinin çadır kurduğu noktaya 7 kilometre mesafedeki Karaağaç mevkisinde, çalılıkların arasında Müslüme'nin cansız bedeni bulundu. Yağal'ın cansız bedeni, Gülnar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da otopsi için Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Birimi’ne götürüldü. Otopsinin ardından Müslüme'nin cenazesi, memleketi Karaman'da toprağa verildi.

3 GECE JANDARMADA İFADE VERDİLER

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Kızın cesedinin bulunduğu gün jandarma ekipleri, Müslüme Yağal'ın anne ve babasının da aralarında olduğu yakınlarını ifadeleri için İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürdü. Anneanne Müslüme Yağal, gece ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Aile, ifade işlemleri sürdüğü için Müslüme'nin cenazesine katılamadı.

Şüpheli sıfatıyla gözaltında 3 gece geçiren baba Mehmet, anne Selvi Yağal, kardeşler ile diğer aile üyeleri, bugün Gülnar Devlet Hastanesi'ne getirildi. Jandarma ekipleri tarafından ayrı ayrı hastaneye getirilen aile üyeleri, sağlık kontrolünün ardından tekrar İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Karakoldaki işlemleri süren aile için verilen ek gözaltı süresi ise yarın tamamlanıyor. Aile hakkında verilecek karar için İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan raporun beklendiği öğrenildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Mersin'in Gülnar ilçesinde, kayıp olarak aranırken 19 Kasım'da cesedi bulunan Müslüme Yağal'ın babası Mehmet ile annesi Selvi Yağal ve kardeşlerinin de aralarında bulunduğu 8 aile üyesinin gözaltındaki işlemleri tamamlandı. Aile fertleri, geniş güvenlik önlemleriyle adliyeye sevk edildi.

YAYIN YASAĞI GETİRİLDİ

Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı, Mersin'in Gülnar ilçesinde kayıp olarak aranırken 19 Kasım'da cesedi bulunan Müslüme Yağal ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Soruşturma kapsamında yayın yasağı getirildiği belirtilen açıklamada, “M.Y.'nin ailesinin 10 Kasım tarihinde kızlarının kayıp olduğunu ihbar etmesi üzerine mülhakatımız Gülnar Cumhuriyet Başsavcılığı'nca kayıp çocuk olayıyla ilgili derhal soruşturma açılarak geniş kapsamlı arama işlemleri başlatılmıştır. M.Y.'nin cansız bedeninin bulunmasının ardından aralarında aile bireylerinin bulunduğu 8 kişi hakkında aynı gün Gülnar Cumhuriyet Başsavcılığı'nca gözaltı kararı verilmiştir. Ayrıca soruşturmanın tüm yönleriyle aydınlatılması için yayın yasağı kararı alınmıştır. Adı geçen kişilerin ifade alma işlemleri ve delil toplama faaliyetleri halen devam etmekte olup soruşturma tüm yönleriyle, hassasiyet ve titizlikle yürütülmektedir” denildi.

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#Müslüme Yağal#Mersin#Adli Tıp

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