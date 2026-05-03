Son dakika... Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek tutuklandı

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 03, 2026 19:23

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında görevinden uzaklaştırılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek'in de aralarında olduğu 3 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Böcek çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer iki şüpheli ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında 'Suç örgütü yöneticisi olmak', 'Suç örgütüne üye olmak', 'İrtikap', 'Rüşvet', 'Nitelikli dolandırıcılık', 'Kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek' ve 'İhaleye fesat karıştırmak' suçlarına yönelik yürütülen çalışmalar sürüyor. Görevinden uzaklaştırılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek'in de aralarında olduğu 3 şüpheli gözaltına alındı.

ZUHAL BÖCEK TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Böcek çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer iki şüpheli ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

