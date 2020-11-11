MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika... Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na sert eleştiri
GeriGündem Son dakika... Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na sert eleştiri
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 11.11.2020 - 20:18 | Son Güncelleme:

Son dakika... Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na sert eleştiri

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika... Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na sert eleştiri
Abone Olgoogle-news

Memleket Hareketi'ni başlatan eski CHP Milletvekili Muharrem İnce, Ahmet Hakan'ın CNNTürk'te yayınlanan Tarafsız Bölge programına katıldı. 2018'de CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olan İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddialarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

CHP yönetimine sert eleştiriler getiren Muharrem İnce, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Parayla parti kurdurma" iddialarına ilişkin şunları söyledi:

* İddiayı ortaya atan genel başkan. Saraydan para alıp parti kurmak isteyenler var. Kimi kastediyorsunuz. Sadece o değil. Bir gün sonra grup başkan vekiline soruyorlar, kast edilen Muharrem İnce değildi. Sana kastedilmeyeni sormuyoruz. Kastedileni soruyoruz. Kastedilen ben değilim ama, hedef alınan benim.

* Benim bunlarla siyaset yapma imkanım yok. Üç ayda bir iftira atıyorlar. 

* (2018 Cumhurbaşkanlığı seçimleri) Bana seçim sonuçlarını vermeyerek, iftiraları CHP Genel Merkezi attı.

Son dakika... Muharrem İnceden Kılıçdaroğluna sert eleştiri

AYRINTILAR GELİYOR...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle