Son dakika... Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na sert eleştiri

CHP yönetimine sert eleştiriler getiren Muharrem İnce, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Parayla parti kurdurma" iddialarına ilişkin şunları söyledi:

* İddiayı ortaya atan genel başkan. Saraydan para alıp parti kurmak isteyenler var. Kimi kastediyorsunuz. Sadece o değil. Bir gün sonra grup başkan vekiline soruyorlar, kast edilen Muharrem İnce değildi. Sana kastedilmeyeni sormuyoruz. Kastedileni soruyoruz. Kastedilen ben değilim ama, hedef alınan benim.

* Benim bunlarla siyaset yapma imkanım yok. Üç ayda bir iftira atıyorlar.

* (2018 Cumhurbaşkanlığı seçimleri) Bana seçim sonuçlarını vermeyerek, iftiraları CHP Genel Merkezi attı.

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