Son dakika: Muharrem İnce basın toplantısında açıkladı! 'Yolumu ayırıyorum'

İşte Muharrem İnce'nin açıklamalarından öne çıkanlar:

CHP ideolojik savrulmalar yaşamaktadır. Bugün bir yol ayrımında olduğumu biliyorum.

Kafamda siyah saç kalmamış durumdayım. Bu 42 yıl içinde her kademede görev yaptım. Hala Atatürkçüyüm, hala cumhuriyetçiyim. Bir yandan partiyi yönetenler partinin evlatlarına iftira atarken, diğer taraftan CHP ile mücadele etmiş insanlarla kol kola girmişlerdir. Ortada değer yoktur, emeğe saygı yoktur. Atatürk'ün emaneti kalmamıştır, ortada bir tabela vardır sadece.

Kimlerle yolumu ayırıyorum? Bir, ABD'den demokrasi dilenenlerle yolumu ayırıyorum. Mustafa Kemal deyip, Mustafa Kemal Atatürk diyemeyenlerle yolumu ayırıyorum. Grup başkanvekilliği seçimini bile kaldırıp atamaya getiren bu yönetimle yollarımı ayırıyorum. CHP aday yapmayınca başka partiden gidip aday olup, bugün CHP'yi yönetenlerle yolumu ayırıyorum. Bugün sahte CHP'li olanlarla yolumu ayırıyorum. FETÖ'cüleri, Sorosçuları koruyanlarla yolumu ayırıyorum. Mavi Vatan'ı kavrayamayanlarla yolumu ayırıyorum. Türkiye maalesef Azerbaycan'a yardım etti diyenlerle yolumu ayırıyorum. Bu arkadaşlardan ayrılıyorum.

"YENİ BİR YOLA ÇIKIYORUZ"

Yeni bir yola çıkıyoruz. Hedefimiz 50+1. Üçüncü bir seçenek, özgüveni yüksek Türkiye'ye 50+1'i getirecek olan 83 milyona girin koluma diyorum.

"BUGÜN, BİRAZ SONRA CHP'DEN İSTİFA EDECEĞİM"

Muharrem İnce, CHP'den ne zaman istifa edeceğine yönelik soruya "Bugün, biraz sonra CHP'den istifa edeceğim. Bunun bir gerekçesini de yazılı olarak göndereceğim" dedi.

3 CHP'Lİ VEKİL DE İSTİFA ETMİŞTİ

CHP’den Mehmet Ali Çelebi Hüseyin Avni Aksoy ve Özcan Özel’in istifasının ardından açıklama yapan İnce bu milletvekilleriyle bağlantıda olduğunu ve kendisinin de istifa edeceğini açıklamıştı.