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Muğla'nın Milas ilçesinde orman yangını

Güncelleme Tarihi:

#Muğla#Milas#Orman Yangını
Muğlanın Milas ilçesinde orman yangını
Oluşturulma Tarihi: Eylül 07, 2022 15:31

Muğla’nın Milas ilçesinde ziraat alanında çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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Yangın, Milas ilçesi, Selimiye Tüneli bölgesine yakın bir noktada ziraat alanında saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında, bölgeden yükselen dumanları fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Muğlanın Milas ilçesinde orman yangını

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen ekipler alevlere hem karadan hem havadan müdahale gerçekleştirdi.

Muğlanın Milas ilçesinde orman yangını

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Yangının söndürülmesi için çalışmalar devam ederken, yangına 3 uçak, 3 helikopter ile havadan 26 arazöz ve su tankeri ile karadan müdahale ediliyor.

Muğlanın Milas ilçesinde orman yangını


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#Muğla#Milas#Orman Yangını

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