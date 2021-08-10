Son dakika: Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde yangınla mücadele! İşte son durum

Yangı Mahallesi'ndeki makilik alanda 29 Temmuz günü saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ile orman işçileri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle yangın, ormana sıçrarken, ekipler ise alevlerle yoğun mücadele başlattı. Orman, itfaiye, polis, jandarma, Kızılay ve UMKE ekiplerinin yanı sıra sivil toplum kuruluşları temsilcileri de bölgede görev yapıyor.

Yangın, 13'üncü günde Çövmen Yaylası ile Çiçekbaba Dağı arasındaki vadide devam ederken, bu hatta sarp yamaçlar ve derin vadilerin bulunması, karadan müdahaleyi olumsuz etkiliyor. Bölgede, havadan 9 helikopterle aralıksız müdahalede bulunuluyor.

DHA muhabiri Tolga Taşçı, "Köyceğiz'de yangının 13. günü ve yangın devam ediyor. Dün olumlu haberler vermiştik, bugün de yine havadan ve karadan müdahaleler devam ediyor. Alevler hala devam ediyor ve zaman zaman da büyüyebiliyor. Alevlerin olduğu bölgeye karadan ulaşmak neredeyse imkansız. Yerleşim yerlerini tehdit etmiyor alevler. Karadan da alevlere giden yeni yollar açılmaya çalışılıyor" açıklamasını yaptı.

ULA'DAKİ YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Muğla'nın Ula ilçesindeki ormanlık ve zeytinlik alanda çıkan yangında bir hektar alan zarar gördü.

Çıtlık Mahallesi'nde ormanlık ve zeytinlik alanda başlayan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye 5 arazöz, çok sayıda orman işçisi ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın, ekiplerin 2 saat süren çalışmasının ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaklaşık bir hektar alan zarar gördü.

Ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.

AYDIN'DA OTLUK ALANDA ÇIKAN YANGIN VATANDAŞLARIN DA DESTEĞİYLE SÖNDÜRÜLDÜ

Aydın'ın merkez Efeler ilçesinde ağaçların da bulunduğu otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri ile vatandaşların müdahalesiyle söndürüldü.

Ata Mahallesi Kanal Yolu mevkisindeki otluk alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumu itfaiye ekiplerine bildiren bölgedeki vatandaşlar aynı zamanda yangına müdahale etti. Ağaçların da bulunduğu bölgedeki yangın ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü.

Vatandaşlardan Fatih Yalçın, AA muhabirine, alevleri görünce yangın alanına koştuğunu söyledi.

Mahallelinin yangın yerinde birlik ve beraberlik örneği gösterdiğini dile getiren Yalçın, şunları kaydetti:

"Allah’a çok şükür vatanımıza her zaman sahip çıkmaya çalışıyoruz. Sonuçta zarar gören alanlar vatan toprağı. Doğayı ve yeşili korumaya çalışıyoruz. Vatanı korumak her gencin birinci önceliği olmalı. Biz de hemen yangına müdahale ederek kontrol altına alınmasını sağladık. Hortum ve su taşıyarak ekiplere yardımcı olduk. Allah devletimizi ve milletimizi büyük afetlerden korusun."

KAŞ'TAKİ YANGIN KONTROL ALTINDA

Antalya'nın Kaş ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Yaylaçavdır Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yükselen alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye Kaş Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Havadan ve karadan müdahale edilen yangın, kontrol altına alındı.

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