Son dakika: Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem
AFAD'dan alınan son dakika bilgisine göre Ege Denizi'nde deprem meydana geldi. Depremin Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında meydana geldiği bildirildi.
AFAD'dan alınan son dakika bilgisine göre Ege Denizi'nde deprem meydana geldi. Depremin Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında meydana geldiği bildirildi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 25, 2021
Büyüklük : 4.0 (Mw)
Yer : Ege Denizi, 49.94 km. Datça (Mugla)
Tarih-Saat : 25.06.2021, 12:21:08 TSİ
Enlem : 36.2671 N
Boylam : 27.1395 E
Derinlik : 4.32 km
Detay : https://t.co/uwU38gc3UT@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi