Son dakika: Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 3.9 ve 4.6 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan alınan bilgiye göre Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



AFAD'dan gelen açıklama şu şekilde:

Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 14.26'da 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz.

KANDİLLİ RASATHANESİ'NDEN AÇIKLAMA



Depremle ilgili Kandilli Rasathanesi'nden yapılanan açıklamada ise büyüklüğün 4.3 ve 4.7 olduğu belirtildi.

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