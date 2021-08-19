Son dakika: Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 3.9 ve 4.6 büyüklüğünde deprem
AFAD'dan alınan son dakika bilgisine göre Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında art arda 3.9 ve 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.3 olarak açıkladı.
AFAD'dan alınan bilgiye göre Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'dan gelen açıklama şu şekilde:
Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 14.26'da 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz.
KANDİLLİ RASATHANESİ'NDEN AÇIKLAMA
Depremle ilgili Kandilli Rasathanesi'nden yapılanan açıklamada ise büyüklüğün 4.3 ve 4.7 olduğu belirtildi.