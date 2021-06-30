Son dakika: Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 3.9 büyüklüğünde deprem
AFAD'dan alınan son dakika bilgisine göre EGE Denizi'nde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında meydana geldiği bildirildi.
AFAD'dan alınan bilgiye göre EGE Denizi'nde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında meydana geldiği bildirildi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 30, 2021
Büyüklük : 3.9 (ML)
Yer : Ege Denizi, 52.03 km. Datça (Mugla)
Tarih-Saat : 30.06.2021, 14:41:28 TSİ
Enlem : 36.3053 N
Boylam : 27.0220 E
Derinlik : 7.07 km
Detay : https://t.co/w0mK6sg7UH@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi