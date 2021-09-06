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Son dakika: Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem
AFAD'dan alınan son dakika bilgisine göre Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'dan alınan bilgiye göre Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) September 6, 2021
Büyüklük : 3.8 (Mw)
Yer : Ege Denizi, 76.70 km. Datça (Mugla)
Tarih-Saat : 06.09.2021, 10:53:19 TSİ
Enlem : 35.9578 N
Boylam : 27.5356 E
Derinlik : 17.98 km
Detay : https://t.co/MQGXII6Dot@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi