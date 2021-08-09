Son dakika: Muğla'daki yangınlarda son durum! Canlı yayında anlattı: Mücadele sürüyor

Orman yangınlarıyla mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Yangınlar büyük ölçüde kontrol altına alındı. Orman yangınlarının devam ettiği noktalardan birisi de Muğla.

Milas'ta 5 noktada devam eden yangınlarla ilgili son bilgileri CNN TÜRK Muhabiri Tugay Saday canlı yayında paylaştı.

İşte CNN TÜRK muhabiri Tugay Saday'ın aktardıkları...

Muğla'da da alevlerin sonuna geldiğimizi söyleyebiliriz. Şu anda Sesleyen mahallesindeyiz. Önceki gün bu noktada çıkan yangına helikopterler havadan müdahaleye başlamışlardı. Özellikle diğer bölgelerdeki yangınların bitmesiyle hava unsurları bu noktaya kaydırıldı. Helikopterler adeta burayı otobana çevirmişti diyebiliriz. Çünkü helikopterin biri gidiyor diğeri geliyor, zaman zaman sürü uçuşu da gerçekleştiriliyor. Müdahalelerin sonuç verdiğini söyleyebiliriz. Gece görüşlü helikopterlerin devreye girmesiyle birlikte sonuç verdi. Alevleri uzak noktalardan artık göremiyoruz. Ekipler mücadelesini canla başla sürdürüyorlar. Yangının devam ettiği yerin sol tarafında Yeniköy Termik Santrali vardı. O termik santral artık tamamen güvende diyebiliriz.

"YANGIN EMNİYET KORİDORU AÇILDI"

Alevlerin, yangının önü kesilmiş şekilde mücadele sürüyor. Mücadele karadan da devam ediyor. Yangın emniyet koridoru açıldı. Onlar da işe yaramış da diyebiliriz, yaşam koridoru sayesinde yangın daha fazla noktaya sirayet etmeden kıstırılmış oldu.

İtfaiye uçakları da yoğun müdahalede bulundu. 15 ton kapasiteli bir helikopter çalıştı. Göletler hemen yakın bir noktada bulunuyor.

YANGINLARDA SON DURUM

Muğla genelinde yangınların devam ettiğini söylemiştik. Dalaman'daki yangın kontrol altına alınıp soğutma çalışmaları yapıldı. Datça'da da yangın çıkmıştı, 50 dönümlük alanda etkili olmuştu. Yine o yangın da kontrol altına alındı. Yatağan'da Aydın Çine'de de ekiplerin havadan müdahalesi devam etmekte. Seydikemer'deki yangın da tamamen kontrol altında. Yangının giderek küçülerek dar bir alanda bulunduğunu söyleyelim.

"HORTUMLARA EK YAPILDI"

Burası Milas'a bağlı Fesleğen mahallesi. Burada ekipler can siperane şekilde mücadele ediyor. Maske taktık, burada maskesiz nefes almak oldukça güç. Rüzgar da etkili olunca buralar adeta dumanaltı oluyor. Arazözlerin giremediği noktada hortumlara ek yapıldı, hortumlar uzatıldı. Helikopterler de sorti yaparak yangına müdahale ediyor. burada çam ağaçlarının yanı sıra makilik alan da var. helikopter su bıraktığında su toprağa kadar gelemiyor, sık bir makilik var. Ağaçların çok sık olduğu bir alan. İtfaiye ekipleri bu noktada yangına müdahale ediyor.

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