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Son dakika... Muğla'da orman yangını: Ekipler müdahale ediyor

Güncelleme Tarihi:

#Muğla#Orman Yangını#Kavgaklıdere Yangın
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 04, 2026 15:42

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde, tarım arazisinde başlayan yangın ormana sıçradı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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Kavaklıdere ilçesi Kadıköy Mahallesi'ndeki tarım arazisinde saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle ilerleyerek kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormana sıçradı. Bölgeden yükselen dumanı fark eden mahalleli, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Son dakika... Muğlada orman yangını: Ekipler müdahale ediyor

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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#Muğla#Orman Yangını#Kavgaklıdere Yangın

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