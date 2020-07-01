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Cavit AKGÜN- Selçuk AKBAŞ/MUĞLA (DHA)
Haber Giriş: 01.07.2020 - 15:09,Son Güncelleme:

Son dakika... Muğla'da orman yangını

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Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Seydikemer ilçesinin Karadere Mahallesi, Özlem Çayı mevkisindeki ormanlık alanda saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 helikopter, 10 arazöz, 4 su tankeri ve 2 ilk müdahale aracı ile 60 orman işçisi sevk edildi. Sahile yakın noktadaki yangına, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Son dakika... Muğlada orman yangını

 

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