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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Milas ilçesi olan 4,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin yerin 7,28 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Deprem Muğla'nın yanı sıra Aydın, Denizli, İzmir ve Manisa'da da hissedildi.

MUĞLA VALİSİ AKBIYIK'TAN AÇIKLAMA

Muğla Valisi İdris Akbıyık, X üzerinden açıklama yaptı. Vali Akbıyık açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"AFAD Başkanlığı’ndan alınan bilgiye göre saat 18:39’da Milas ilçemizde 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. İlimizde deprem kaynaklı herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun."