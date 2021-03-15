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AA
Haber Giriş: 15.03.2021 - 05:27 | Son Güncelleme:

Son dakika: Muğla'da korkutan deprem

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Son dakika: Muğla'da korkutan deprem

Muğla'nın Menteşe ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, "Menteşe ilçesinde meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." açıklamasını yaptı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Menteşe'de saat 04.55'te deprem kaydedildi.
Depremin, 6,98 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

AFAD, "Menteşe ilçesinde meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz." açıklamasında bulundu.

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