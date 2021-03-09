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Gündem
AA
Haber Giriş: 09.03.2021 - 16:37 | Son Güncelleme:

Son dakika... Muğla'da katliam gibi kaza! 5 kişi hayatını kaybetti

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Son dakika haberine göre Muğla'nın Seydikemer ilçesinde TIR'la otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti. Cesetler, itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Jandarma ve polis ekiplerinin kaza yerindeki incelemeleri sürüyor.

Kaş-Fethiye sahil yolu Eşen Mahallesi mevkisinde sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 07 LH 035 plakalı otomobil ile GE 1827 AC plakalı tır çarpıştı.

5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada, otomobildeki 5 kişi yaşamını yitirdi. Cesetler, itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Jandarma ve polis ekiplerinin kaza yerindeki incelemeleri sürüyor.

TIR ŞOFÖRÜ GÖZALTINDA

Yabancı plakalı TIR'ın şoförü gözaltına alındı.

Son dakika... Muğlada katliam gibi kaza 5 kişi hayatını kaybetti

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