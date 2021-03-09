Son dakika... Muğla'da katliam gibi kaza! 5 kişi hayatını kaybetti
Son dakika haberine göre Muğla'nın Seydikemer ilçesinde TIR'la otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti. Cesetler, itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Jandarma ve polis ekiplerinin kaza yerindeki incelemeleri sürüyor.
Kaş-Fethiye sahil yolu Eşen Mahallesi mevkisinde sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 07 LH 035 plakalı otomobil ile GE 1827 AC plakalı tır çarpıştı.
5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Kazada, otomobildeki 5 kişi yaşamını yitirdi. Cesetler, itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Jandarma ve polis ekiplerinin kaza yerindeki incelemeleri sürüyor.
TIR ŞOFÖRÜ GÖZALTINDA
Yabancı plakalı TIR'ın şoförü gözaltına alındı.