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Son dakika... Muğla'da 3.7 büyüklüğünde deprem

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#Deprem#Muğla#AFAD
Son dakika... Muğlada 3.7 büyüklüğünde deprem
Oluşturulma Tarihi: Kasım 29, 2022 07:36

AFAD'ın verilerine göre saat 07:22'de Muğla'da 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 07:32'de ise Ege Denizi'nde 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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Muğla'nın Ula ilçesinde saat 07:22'de 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiğini duyurdu.

Son dakika... Muğlada 3.7 büyüklüğünde deprem

EGE DENİZİ'NDE DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Ege Denizi'nde saat 04.32'de 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çeşme'ye 191 kilometre mesafede gerçekleşen depremin derinliği 4.61 kilometre olarak ölçüldü. İlçede kısmen hissedilen depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir hasarın meydana gelmediği öğrenildi.

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#Deprem#Muğla#AFAD

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