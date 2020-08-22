Son dakika... Muğla Menteşe'de korkutan yangın

Menteşe'nin kırsal Karşıyaka Mahallesi, Düzen mevkiinde tarım arazisinde saat 14.00 sıralarında yangın çıktı.

Alevler rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılıp, yakındaki ormanlık alana da sıçradı. Bölgeye yangın söndürme helikopterleri ile arazöz ve orman işçileri sevk edildi.

Dumanlar, şehrin bir çok noktasından da görülürken, yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.