MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika... Muğla Marmaris'te HDP binasına saldıran şüpheli gözaltına alındı
GeriGündem Son dakika... Muğla Marmaris'te HDP binasına saldıran şüpheli gözaltına alındı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
DHA
Haber Giriş: 14.07.2021 - 08:56 | Son Güncelleme:

Son dakika... Muğla Marmaris'te HDP binasına saldıran şüpheli gözaltına alındı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika... Muğla Marmaris'te HDP binasına saldıran şüpheli gözaltına alındı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde sabah saatlerinde HDP ilçe binasına silahla saldırıda bulunan A.T.D. (28) gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre Marmaris'te sabah saatlerinde HDP ilçe binasına silahla saldırıda bulunulduğu ihbarı üzerine polis ekipleri sevk edildi. Saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen A.T.D. polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin saldırıda kullandığı silah da ele geçirildi.

Şüphelinin HDP ilçe binasına taksiyle geldiği, 2018 yılında da aynı şekilde HDP ilçe binasının camını kırdığı ve 'mala zarar verme' suçundan işlem yapıldığı tespit edildi.

Şüphelinin psikolojik tedavi gördüğü, bu nedenle ilaç kullandığı, her ay İstanbul’a psikolog görüşmesine gittiği, 2012 yılında da İstanbul Ruh Sinir Hastanesinde 1 ay süreyle kaldığı belirlendi.

: İlginizi Çekebilir

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi