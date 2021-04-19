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Haber Giriş: 19.04.2021 - 09:52 | Son Güncelleme:

Son dakika: Muğla açıklarında 3.7 büyüklüğünde deprem

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Son dakika: Muğla açıklarında 3.7 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan alınan son dakika bilgisine göre Ege Denizi'nde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin Muğla'nın Datça ilçesine 36 kilometre uzaklıkta gerçekleştiği bildirildi.

AFAD'dan alınan son dakika bilgisine göre Ege Denizi'nde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin Muğla'nın Datça ilçesine 36 kilometre uzaklıkta gerçekleştiği bildirildi.

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