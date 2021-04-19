Son dakika: Muğla açıklarında 3.7 büyüklüğünde deprem
AFAD'dan alınan son dakika bilgisine göre Ege Denizi'nde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin Muğla'nın Datça ilçesine 36 kilometre uzaklıkta gerçekleştiği bildirildi.
AFAD'dan alınan son dakika bilgisine göre Ege Denizi'nde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin Muğla'nın Datça ilçesine 36 kilometre uzaklıkta gerçekleştiği bildirildi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 19, 2021
Büyüklük : 3.7 (Mw)
Yer : Ege Denizi, 36.33 km. Datça (Mugla)
Tarih-Saat : 19.04.2021, 09:40:06 TSİ
Enlem : 36.4023 N
Boylam : 27.1580 E
Derinlik : 7.43 km
Detay : https://t.co/tHhM8iiicT@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kripto Para Piyasaları için Bigpara