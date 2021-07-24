Son dakika... Müge Anlı'nın programında gündeme gelmişti! Büyükşen cinayeti ile ilgili çok çarpıcı ayrıntılar ortaya çıktı

İlk olarak Müge Anlı'nın programında Türkiye kamuoyuna gelen ve haftalarca konuşulan 'Büyükşen cinayeti' geçen hafta çözülmüştü. Sır perdesi, JASAT Tim'lerinin başarısı sayesinde aydınlanırken, olayın ayrıntıları ise dehşete düşürmüştü. Geçen hafta, Büyükşen çiftinin kiralık katil tarafından öldürüldüğü ortaya çıkarılırken, cinayetin dolaylı azmettiricisi Büyükşen çiftinin komşusu Esra Taş ve onun sevgilisi Abdullah Başdemir tutuklanarak cezaevine konuldu. Önceki gün de Afganistan uyruklu Abdulhamid Uzbek yakalandı ve cezaevine kondu.

Öte yandan, Büyükşen cinayetiyle ilgili bir son dakika gelişmesi yaşandı. Arapsaçına dönen cinayetle ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı.

İŞTE YENİ DETAYLAR...

CNN TÜRK istihbarat Şefi Nihat Uludağ, Büyükşen cinayetinin tüm detaylarını paylaştı:

Büyükşen şu ifadeleri kullandı:

“Gerçekten binde bir olacak bir olay. Türkiye’deki cinayet dosyalarına baktığınızda bir sebep sonuç ilişkisi görürsünüz. Fakat bu cinayette hiçbir şey yok. Rastgele öldürülmüş bir karı koca. Sevilen, sayılan bir karı-koca. Zor olduğunu söylemiştik. Bu mahallenin bir özelliği var, hepsi gri duvar ve mavi kapıdan oluşuyor. Adres yok, sokak yok. Kiralık katile de anlatırken tarif ediyorlar zaten. Kiralık katil de o karışıklıktan dolayı yanlış eve giriyor.

BÜYÜKŞEN CİNAYETİ NEDEN GEÇ ÇÖZÜLDÜ?

Peki neden bu olay geç çözüldü? Kamera görüntüsü yok, şikayet yok… Aile araştırılıyor, kız kardeş suçlanıyor, ağabey suçlanıyor… Onlardan kaynaklı bir cinayet mi diye kirli bilgi etrafa yayılıyor. Ve kamuoyunu da meşgul ediyor. Hatta büyük ağabey ile onun eşinin eşinin elinde ‘swap’ izi çıkıyor, swap izi de barut izi demek. Olaydan sonra silah kullananların elinde barut izi çıkar. Acaba katil bunlar olabilir mi diye soruşturuluyor ama onu da araştırdık; jandarma olay yerinde inceleme yapıp gidiyorlar. Daha sonra aileye ‘evde temizlik yapabilirsiniz’ deniliyor ve temizlik yapıyorlar. O barutlu halıları sarıyorlar, temizliyorlar derken, ellerine barut izi bulaşıyor. Ve olaydan parmak izi alındığında ise barut izi ortaya çıkıyor. Ama hiçbir sebep-sonuç yok.

BABASININ TELEFONUNA SES KAYIT PROGRAMI KOYMUŞ

Doktor olan ailenin küçük oğlu Osman Büyükşen, şöyle bir şey yapmış; babası ölmeden önce telefonuna ses kayıt programı koymuş. Babanın ölümünden önce yaptığı tüm telefon konuşmaları kayıtlı zaten. Jandarma ekipleri de bu konuşmaları tek tek dinliyor ve aile içi şüphe de bu konuşmalardan gideriyor. Daha sonra aile içinde bir cinayet olmadığı kesinlikle anlaşılınca merceğe diğer evleri alıyorlar.

Esra Taş isminde bir komşuları var, azmettiricilikten tutuklandı. Esra Taş, öldürülen Büyükşen çiftinin yan komşularının oğlu ile sevgili oluyorlar. Bunlar birlikte kaçıyorlar ve daha sonra Esra Taş’ın iddiasına göre, aile bunları arıyor ve ‘kaçmayın, gelin, biz sizi evlendirelim.’ diyorlar ama aile bunları daha sonra ayırıyor. Esra Taş o tarihten sonra o aileye bir öfke duyuyor. Sonraki süreçte Abdullah Başdemir denilen birisiyle ilişki kuruyor ve bu durumu ona anlatıyor. ‘Bunlara zarar vermek istiyorum’ diye duygularını açınca Başdemir de bir kiralık katil tutuyor.

Abdullah Başdemir - Esra Taş

CİNAYETTE ÇOK ÇARPICI DETAY.... 'BİNDE BİR OLACAK OLAY'

Kiralık katil de Afgan uyruklu birisi. Başdemir’in eski çalışanı olduğu söyleniyor. Kiralık katile evin adresi yanlış veriliyor. Kiralık katil evleri karıştırıyor. İlginçtir… Katile ‘evin önünde beyaz bir doblo araç var’ diyorlar. Talihsizlik o ki cinayetin olduğu anda her iki evin de önünde beyaz doblo araç var. Bu kadar talihsiz bir cinayet.

Binde bir olacak olay bu cinayette gerçekleşmiş. İşte bu yüzden dolayı aslında cinayet 3 yılda çözülememiş. Daha sonra HTS kayıtlarını almışlar, Whatsapp konuşmalarını almışlar ve azmettiricilerin itirafları var ve olay çözüldü. Olayda kuşku getirecek hiçbir şey yok."

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