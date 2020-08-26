Son dakika.. Müge Anlı'daki Şiar Kılıç olayında Gülüzar Emant ve Hami Kıcı gözaltına alındı - Şiar Kılıç cinayet mi kurban gitti?

Sakarya'nın Kocali ilçesinde geçtiğimiz Nisan ayında 9 yaşındaki Şiar Kılıç, yangın çıkan evde mahsur kalmış ve hayatını kaybetmişti .9 yaşındaki oğlu Şiar Kılıç'ın babası oğlunun şüpheli ölümünün netlik kazanması için araştırmacı gazeteci Müge Anlı ve ekibinden yardım istemişti. İşte Şiar Kılıç olayında son gelişmeler...



ANNENİN ŞÜPHE BIRAKAN SÖZLERİ



"Üç çocuğumun nasıl öleceğini rüyamda gördüm!" diyen anne Gülüzar Amanet'in çelişkili sözleri akıllarda soru işareti bıraktı. "Şiar 13 yaşına gelmeden ölecek" diyen kadının yaşanacaklarını önceden rüyalarında görüyorum sözleri şaşkınlık yarattı. Canlı yayına telefonla bağlanan ve isimlerinin gizli tutulmasını isteyen izleyiciler küçük çocuğunun gizemli ölümünden anne ve üvey baba Hami Kıcı'yı sorumlu tuttu. İddialar "9 yaşındaki çocuğun ölümüne yangın süsü mü verildi?" sorusunu düşündürdü.



Sık sık ev değiştirdiği ortaya çıkan Gülizar Emanet’in komşuları, Müge Anlı programında tanık oldukları olayları anlattı. Pek çok görgü tanığı Gülizar Emanet’in çocuklarını dilendirdiğini, şiddet uyguladığını iddia etti.

GÜLÜZAR EMNAT'İN TEYZESİNİN İDDİALARI

iddiaların odağındaki isim Hami Kılıç ile ilgili bir diğer iddia ise Gülizar Emnat'in teyzesi Sevim'den geldi. Canlı yayına bağlanan Sevim Hanım, 9 bin TL değerindeki bileziğini alan Hami'nin kendisine tekme atıp boğazını sıktığını söyledi ve Gülüzar Emanet'in kendisine "Hami, Şiar'ın kafasına odunla vurduğu için öldü" dediğini iddia etti.

KORKUNÇ İDDİA

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında tartışılan Şiar Kılıç olayı ile ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıkıyor. Yangından 2 gün önce hastaneye giden Gülizar Emanet’in doktora oğlunun öldüğünü söylemesi ise soru işaretlerini çoğaltmıştı. Müge Anlı, anne Gülizar'ı o tarihte ölmemiş oğlunu ‘o gün’ neden ölmüş gibi gösterdiğini sorgulamış ancak yanıt alamamıştı. Hastanedeki doktorun ifadeleri ortaya çıktı. İfadelerde Gülüzar Emanet'in ‘2 saat önce 9 yaşındaki oğlumuzu kaybettik. ‘ sözleri ön plana çıktı. Açıklamayla birlikte Şiar Kılıç'ın yangın önce öldürülmüş olabileceği iddiaları güçlendi.

GÜLÜZAR EMANET'İN KORKUNÇ İTİRAFLARI

Soruşturmanın seyrini değiştiren doktorun ifadesinin ardından Müge Anlı ve ekibi canlı yayında sorularıyla anne Gülüzar Amanet'i köşeye sıkıştırdı. Canlı yayın sonrası Şiar Kılıç'ın ölümüyle ilgili Gülüzar Amanet'ten şoke eden itiraflar peş peşe geldi. Gülüzar Kılıç, Hami Kıcı'nın kendisini çivili sopayla döverken Şiar'ın araya girdiğini belirtti. Dayak sonrasında ağzından yeşil sıvılar gelen Şiar'ın öldüğünü düşündükleri belirten Kılıç, Hami'nin kendisini Şiar'ı hastaneye götürmemesi için tehdit ettiğini de ifade etti.

Cinsel istismar itirafı ise şoke etkisi yarattı. Gülüzar Amanet, sevgilisi Hami'nin, 9 yaşındaki Şiar'a odun ve demir ile cinsel tacizde bulunduğunu itiraf etti.