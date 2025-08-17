×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika: Mücahit Birinci, AK Parti'den istifa etti

Güncelleme Tarihi:

#Mücahit Birinci#AK Parti#İstifa
Son dakika: Mücahit Birinci, AK Partiden istifa etti
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 17, 2025 17:01

İBB borsası iddiasının ardından disipline sevk edilen avukat Mücahit Birinci AK Parti'den istifa etti.

Haberin Devamı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, avukat Mücahit Birinci'nin, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan iş insanı Murat Kapki'ye, 1,5 sayfalık ifade tutanağını imzalatmaya çalıştığını öne sürerek, bu iddiaların soruşturulması için Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) olağanüstü toplantıya çağırılmasını talep etmişti.

DİSİPLİNE SEVK EDİLMİŞTİ

'İBB borsası' iddialarının ardından Avukat Mücahit Birinci, Özgür Özel ve Murat Kapki'den şikayetçi olmuştu. Ayrıca Birinci, AK Parti tarafından disipline sevk edilmişti. Son dakika haberine göre avukat Mücahit Birinci AK Parti'den istifa etti.

Gözden KaçmasınCHP Genel Başkanı Özelden Mücahit Birinci açıklamasıCHP Genel Başkanı Özel'den 'Mücahit Birinci' açıklamasıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Mücahit Birinci#AK Parti#İstifa

BAKMADAN GEÇME!