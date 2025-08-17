Son dakika: Mücahit Birinci, AK Parti'den istifa etti

Haberin Devamı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, avukat Mücahit Birinci'nin, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan iş insanı Murat Kapki'ye, 1,5 sayfalık ifade tutanağını imzalatmaya çalıştığını öne sürerek, bu iddiaların soruşturulması için Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) olağanüstü toplantıya çağırılmasını talep etmişti.

DİSİPLİNE SEVK EDİLMİŞTİ

'İBB borsası' iddialarının ardından Avukat Mücahit Birinci, Özgür Özel ve Murat Kapki'den şikayetçi olmuştu. Ayrıca Birinci, AK Parti tarafından disipline sevk edilmişti. Son dakika haberine göre avukat Mücahit Birinci AK Parti'den istifa etti.