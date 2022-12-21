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Son dakika: MTV'de yeni oran belli oldu

Güncelleme Tarihi:

#MTV#Vergi#Vergi
Son dakika: MTVde yeni oran belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 21, 2022 00:35

Son dakika haberine göre; 2023 yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) tutarlarında uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 61,5 olarak belirlendi.

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2023 yılında motorlu taşıtlar vergisi tutarlarında uygulanacak yeniden değerleme oranının belirlenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarlarında uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 61,5 olarak belirlendi. Kararın 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunun 10’uncu maddesi gereğince yapıldığı belirtildi.

Son dakika: MTVde yeni oran belli oldu

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YETKİSİNİ KULLANDI

Motorlu Taşıtlar Vergisi 2023 yılında yüzde 122,9 oranında artacaktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu oranı yüzde 50'ye kadar indirme yetkisi bulunuyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yetkisini kullanarak MTV'de uygulanacak yeniden değerleme oranını yüzde 61,5'e düşürdü. Böylece 2023 yılında uygulanması beklenen Motorlu Taşıtlar Vergisi artışında yarı yarıya bir azalma sağlandı.

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#MTV#Vergi#Vergi

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