Son dakika: MSB'den Yunanistan açıklaması

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
3 aylık bebek… İşkenceci baba Türkiye’yi isyan ettiren görüntü3 aylık bebek… İşkenceci baba! Türkiye’yi isyan ettiren görüntü#Gaziantep
THY az önce açıkladı Tamamı durduruldu...THY az önce açıkladı! Tamamı durduruldu...#THY
Ballon dOr ödülü açıklandı, kıyamet koptu: Skandal, kepazelik...Ballon d'Or ödülü açıklandı, kıyamet koptu: 'Skandal, kepazelik...' #Ballon D'or
Üçüncü çeyrekte de güçlü büyüme Bakan Elvan: Herkes en iyi şekilde yararlanacakÜçüncü çeyrekte de güçlü büyüme! Bakan Elvan: Herkes en iyi şekilde yararlanacak#Büyüme
Babacana tepki gösterdi... Mansur Yavaşı işaret ettiBabacan'a tepki gösterdi... Mansur Yavaş'ı işaret etti#Bahçeli
Esenyurtta korkunç olay Çatı ile beraber uçtular otomobillerin üzerine düştülerEsenyurt'ta korkunç olay! 'Çatı ile beraber uçtular otomobillerin üzerine düştüler'#İstanbul
Sır gibi saklanıyordu, ortaya çıktı Çini çıldırtacak hamle...Sır gibi saklanıyordu, ortaya çıktı! Çin'i çıldırtacak hamle...#ABD
Çalışan annelere 325+50 Euro destek Kayıtlar SGK üzerinden... İşte detaylarÇalışan annelere 325+50 Euro destek! Kayıtlar SGK üzerinden... İşte detaylar#Çalışan Anne Desteği
Otomotiv sektöründe önemli gelişme İki dev marka anlaştı Otomotiv sektöründe önemli gelişme! İki dev marka anlaştı#Samsung
Çok gizli donanıma sahip F-35 suya böyle gömüldü... Üç ülke birden peşine düştü'Çok gizli' donanıma sahip F-35 suya böyle gömüldü... Üç ülke birden peşine düştü!#İngiltere
Bu sözlerle uyardı: Gerilim ve tehlike arttı Bugün kırılan fay...Bu sözlerle uyardı: Gerilim ve tehlike arttı! Bugün kırılan fay...#İzmir
Kahraman anne çocuğunu fırtınadan böyle kurtardıKahraman anne çocuğunu fırtınadan böyle kurtardı!#Esenyurt
Meğer sevgilisi çok ünlüymüşMeğer sevgilisi çok ünlüymüş!#Oyuncu
Omicronu keşfeden doktor açıkladı... İşte en riskli yaş grubuOmicron'u keşfeden doktor açıkladı... İşte en riskli yaş grubu#Koronavrüs
Dünyanın en genç cumhuriyeti doğdu Dikkat çeken Rihanna detayı...Dünyanın en genç cumhuriyeti doğdu! Dikkat çeken Rihanna detayı...#Barbados
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika: MSB'den Yunanistan açıklaması

#Milli Savunma Bakanlığı#Terör#Yunanistan

Milli Savunma Bakanlığı, 'Yunanistan, bazı ülkelerin teşvik ve kışkırtmalarıyla da provokatif silahlanma faaliyetlerini sürdürmektedir. Yunanistanlı yöneticilerin bu yaklaşımının beyhude bir çaba olduğunu bizimle birlikte kendi akademisyenleri, bazı diplomatları ve komutanları da açık yüreklilikle ifade etmektedirler.' açıklamasında bulundu. MSB Dedeağaç'la ilgili olarak ise, 'Bunlar ABD’nin Avrupa güvenliğine katkı sağlamak üzere kendi lojistik ve muharip unsurlarını rotasyonel olarak Avrupa’ya getirip, belli bir müddet onlara buralarda eğitim verip daha sonra geri intikalini kapsayan rotasyonel faaliyetler. Bu kapsamda çok büyük bir yığınaklanma söz konusu değil.' ifadeleri kullanıldı.

Haberin Devamı

MSB'den gelen açıklama şu şekilde:

Yunanistan, bazı ülkelerin teşvik ve kışkırtmalarıyla da provokatif silahlanma faaliyetlerini sürdürmektedir. Yunanistanlı yöneticilerin bu yaklaşımının beyhude bir çaba olduğunu bizimle birlikte kendi akademisyenleri, bazı diplomatları ve komutanları da açık yüreklilikle ifade etmektedirler.

(Dedeağaç) Bunlar ABD’nin Avrupa güvenliğine katkı sağlamak üzere kendi lojistik ve muharip unsurlarını rotasyonel olarak Avrupa’ya getirip, belli bir müddet onlara buralarda eğitim verip daha sonra geri intikalini kapsayan rotasyonel faaliyetler. Bu kapsamda çok büyük bir yığınaklanma söz konusu değil. Gelişmeleri takip ediyoruz.

Kasım ayında Suriye harekat bölgelerinde 22 terörist etkisiz hale getirildi.

Alınan ilave ve etkin tedbirler sayesinde kasım ayında, tüm hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 756 şahıs yakalanmıştır. Bu şahıslardan 18'i FETÖ mensubu olmak üzere 51'i teröristtir.

24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil toplam 33 bin 5, bu yılın başından itibaren ise 2 bin 529 terörist etkisiz hale getirildi. Kasım ayında ise 17'i büyük, 44'ü orta çaplı olmak üzere 61 operasyon icra edilmiş ve 169 terörist etkisiz hale getirildi.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Gaziantepte dehşete düşüren görüntüler Valilikten açıklama geldiGaziantep'te dehşete düşüren görüntüler! Valilikten açıklama geldiHaberi Görüntüle

(ABD ile görüşmeler) Dört yıl aradan sonra yeniden yapılan toplantıda askeri heyetler arasında ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulmuştur. Müteakip toplantının Türkiye'de yapılması konusunda mutabık kalınmıştır.

(F-35 toplantıları) İkinci toplantı 2022 yılının başında ABD'de yapılacak.

(ABD'den F-16 tedariki konusunun Kongre'ye gittiği yönündeki bilgiler) Talebimizi ABD tarafına ulaştırdık. Onlar değerlendirme aşamasında. Bu konunun Kongre'ye gittiğinde nasıl sonuçlanacağını hep birlikte göreceğiz" dedi.

Gözden Kaçmasın

Lodos felaketi Meteorolojiden 67 kente sarı ve turuncu uyarı Sıcaklık azalıyor...Lodos felaketi! Meteoroloji'den 67 kente sarı ve turuncu uyarı! Sıcaklık azalıyor... Haberi Görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Milli Savunma Bakanlığı#Terör#Yunanistan

BAKMADAN GEÇME!

Omicronu tespit eden doktor risk grubunu açıkladı

Omicron'u tespit eden doktor risk grubunu açıkladı

#Koronavrüs
Sadece 10 yaşında ve geçen yıl 30 milyon dolar kazandı Nedir bu çocuğun sırrı

Sadece 10 yaşında ve geçen yıl 30 milyon dolar kazandı! Nedir bu çocuğun sırrı?

#Ryan Kaji
Seren Serengil canlı yayında sağlık durumunu açıkladı: Ameliyat olmazsam 1 yıl içinde yok olacağım

Seren Serengil canlı yayında sağlık durumunu açıkladı: Ameliyat olmazsam 1 yıl içinde yok olacağım!

#Seren Serengil