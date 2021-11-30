Son dakika: MSB'den Yunanistan açıklaması

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MSB'den gelen açıklama şu şekilde:



Yunanistan, bazı ülkelerin teşvik ve kışkırtmalarıyla da provokatif silahlanma faaliyetlerini sürdürmektedir. Yunanistanlı yöneticilerin bu yaklaşımının beyhude bir çaba olduğunu bizimle birlikte kendi akademisyenleri, bazı diplomatları ve komutanları da açık yüreklilikle ifade etmektedirler.



(Dedeağaç) Bunlar ABD’nin Avrupa güvenliğine katkı sağlamak üzere kendi lojistik ve muharip unsurlarını rotasyonel olarak Avrupa’ya getirip, belli bir müddet onlara buralarda eğitim verip daha sonra geri intikalini kapsayan rotasyonel faaliyetler. Bu kapsamda çok büyük bir yığınaklanma söz konusu değil. Gelişmeleri takip ediyoruz.

Kasım ayında Suriye harekat bölgelerinde 22 terörist etkisiz hale getirildi.

Alınan ilave ve etkin tedbirler sayesinde kasım ayında, tüm hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 756 şahıs yakalanmıştır. Bu şahıslardan 18'i FETÖ mensubu olmak üzere 51'i teröristtir.

24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil toplam 33 bin 5, bu yılın başından itibaren ise 2 bin 529 terörist etkisiz hale getirildi. Kasım ayında ise 17'i büyük, 44'ü orta çaplı olmak üzere 61 operasyon icra edilmiş ve 169 terörist etkisiz hale getirildi.

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(ABD ile görüşmeler) Dört yıl aradan sonra yeniden yapılan toplantıda askeri heyetler arasında ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulmuştur. Müteakip toplantının Türkiye'de yapılması konusunda mutabık kalınmıştır.

(F-35 toplantıları) İkinci toplantı 2022 yılının başında ABD'de yapılacak.

(ABD'den F-16 tedariki konusunun Kongre'ye gittiği yönündeki bilgiler) Talebimizi ABD tarafına ulaştırdık. Onlar değerlendirme aşamasında. Bu konunun Kongre'ye gittiğinde nasıl sonuçlanacağını hep birlikte göreceğiz" dedi.