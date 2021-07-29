Son dakika: MSB'den sınır ihlali açıklaması!

İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama:

Kuzey Irak'ta Pençe Harekatlarında şu ana kadar 215 terörist etkisiz hale getirildi.

Son iki ayda 10’u büyük, 30’u orta çaplı 40 operasyon yapıldı. Bu yılın başından itibaren 1595 terörist etkisiz hale getirildi.

Son gelişmeler ışığında İran sınırında gerekli birlik kaydırmaları ve takviyeler yapılmıştır, Mehmetçik, sınır ihlallerini engellemek için faaliyetlerini yürütmektedir.

Göreve devam edilmesi durumunda TSK unsurlarının Afganistan’da muharip görevi olmayacak, meşru müdafaa dışında operasyonel görevde bulunmayacaktır.

ABD İLE AFGANİSTAN GÖRÜŞMELERİ

Görüşmeler devam ediyor. Türkiye'nin oradaki varlığı muharip olmayacak.

MSB: Türkiye, Ege ve Doğu Akdeniz'de menfaatlerini korumakta kararlı. Yunanistan provokasyona devam etmektedir, silahlanma gayretleri yakından izlenmektedir.

GÜVENLİK KAYNAKLARI: GÖRÜNTÜLERİN ÇOĞU BİZİM SINIRLARIMIZA AİT DEĞİL

Güvenlik Kaynakları'ndan ise "Sosyal medyada paylaşılan yasa dışı geçişlerle ilgili görüntülerin çoğunluğu bizim sınırlarımıza ait değil" açıklaması yapıldı.

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