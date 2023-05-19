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Son dakika! MSB'den 'Pontus' iddialarına sert yanıt

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#Yunanistan#Pontus#MSB
Son dakika MSBden Pontus iddialarına sert yanıt
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 19, 2023 21:24

Yunanistan'ın Pontus iddialarına sert tepki gösteren Milli Savunma Bakanlığı, "Yunanistan makamlarının "Pontus" iddialarını tamamıyla reddediyoruz. Zira her türlü akıl ve mantıktan uzak bu iddialar, tarihî gerçekleri çarpıtma çabasından başka bir şey değildir" ifadelerini kullandı.

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Yunanistan'ın 'Pontus' iddialarına yazılı açıklamayla tepki gösterdi.

"PONTUS İDDİALARINI TAMAMIYLA REDDEDİYORUZ"

MSB açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Yunanistan makamlarının 'Pontus' iddialarını tamamıyla reddediyoruz. Zira her türlü akıl ve mantıktan uzak bu iddialar, tarihî gerçekleri çarpıtma çabasından başka bir şey değildir. Yunan siyasetçilerinin tarihî hiçbir bilgi ve belgeye dayanmayan söylemlerinin tamamı, Yunan halkını kandırmaya yönelik yalandır, ibretliktir. Türk milletinin geçmişinde yüz kızartıcı bir gerçeklik arayanlar, kendilerini aldatmaktan başka bir sonuç elde edemezler.

"TARİH ÖNÜNDEKİ SORUMLULUKLARINDAN ASLA KURTULAMAYACAKLAR"

100 yıl öncesine ilişkin hayaller kuranlar, öncelikle aynaya bakmalıdır. Bu açıdan Yunan siyasiler; tebaası olduğu Osmanlı Devleti'ne isyan ettiği süreçte Tripoliçe'de ve 1919-1922 yılları arasında Anadolu'yu işgal girişiminde atalarının kan donduran mezalimleriyle yüzleşmeli, aynı şekilde Anadolu'da ne işleri olduğunun cevabını vermelidir. Sonuç olarak kirli tarihlerindeki mezalim ve katliamları görmek istemeyenler; bunu örtmek için giriştikleri kirli algı oyunlarından bir sonuç elde edemeyecek, tarih önündeki sorumluluklarından asla kurtulamayacaklardır."

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#Yunanistan#Pontus#MSB

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