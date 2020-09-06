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Haber Giriş: 06.09.2020 - 10:35 | Son Güncelleme:

Son dakika… MSB’den net mesaj: Hiçbir kabadayılığa izin verilmeyecek

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Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan son dakika açıklamasında dikkat çeken ifadeler kullandı. Bakanlık açıklamasında ‘Bölgede hiçbir hukuksuzluğa ve kabadayılığa izin verilmeyecek!’ denildi.

Milli Savunma Bakanlığı açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

Güçlü, Kararlı ve Muktedir! 

Deniz Kuvvetlerimize ait fırkateyn ve korvetler, Doğu Akdeniz’deki yetki alanlarımızda çalışmalarını sürdüren ORUÇREİS araştırma gemisine refakat/koruma görevini kararlılıkla sürdürüyor. Bölgede hiçbir hukuksuzluğa ve kabadayılığa izin verilmeyecek!

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