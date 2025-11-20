Son dakika... MSB'den Gürcistan'da düşen C-130 uçağıyla ilgili açıklama: Kara kutu ve enkaz parçaları inceleniyor

Haberin Devamı

Milli Savunma Bakanlığı, İskenderun deniz er eğitim alay komutanlığında iki Mehmetçiğin şehit olduğu olayla ilgili İdari Tahkikat ve Adli Tıp raporlarının tamamlandığını açıkladı. Bakanlık, olayda kastı, kusuru veya ihmali olan ve Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilen, Alay ve Tabur Komutanı dâhil 4 personelin Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişiği kesildiğini, 8 personele ise olaydaki kusur derecelerine göre çeşitli disiplin cezaları verildiğini duyurdu.

Adli sürecin İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldüğünü belirten Bakanlık, “Gücünü bağrından çıktığı asil Türk milletinin sevgisi, güveni ve dualarından alan kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; yaşanan olay ve gelişmelere ilişkin mevzuat doğrultusunda şimdiye kadar olduğu gibi açık ve şeffaf bir yaklaşım sergilemeye, kamuoyunu doğru ve zamanında bilgilendirmeye devam edecektir. Şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet; kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır diliyoruz” açıklamasını yaptı.

DÜŞEN C-130 UÇAĞI

Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen C-130 tipi askeri kargo uçağının kara kutusun incelendiğine işaret eden MSB, düşen uçağa ait enkaz parçalarının da Kayseri’de bulunan 2’nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğünde detaylı olarak inceleneceğini belirtti. Bakanlık, ”Yapılan ayrıntılı inceleme sonuçları kamuoyu ile paylaşılacaktır. Resmi açıklamalarımız haricinde yapılan haber ve yorumlara itibar edilmemesi önem arz etmektedir” dedi.

TERÖR ÖRGÜTÜ PKK’NIN ZAP’TAN ÇEKİLME AÇIKLAMASI

Bakanlık, Bölücü terör örgütü PKK’nın silah bırakma ve fesih sürecinin devletin ilgili kurumları tarafından büyük bir dikkatle yönetildiğini ve takip edilmekte olduğunu hatırlattı.

7 PKK’LI TESLİM OLDU

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Görsel Yapım ve Foto Film Merkezi Komutanlığı’nda düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında şunları söyledi:

“Savunma ve güvenliğimizin teminatı olan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz de; ülkemizin varlığına yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelesini azim ve kararlılıkla sürdürmektedir.

Bu kapsamda son bir haftada; 7 PKK’lı terörist daha teslim oldu. Sınırlarımızda ve ötesinde arazi arama-tarama; mağara, sığınak, barınak ile mayın ve el yapımı patlayıcı tespit ve imha çalışmalarına devam edildi.

Menbic’de imha edilen 3 kilometre tünel ile birlikte, Suriye Harekât Alanlarında imha edilen tünel uzunluğu 723 (Tel Rıfat: 302 / Menbic 421) kilometreye ulaştı.

Cumhuriyet tarihimizin en yoğun ve etkin tedbirleri ile korunan hudutlarımızda ise 1’i terör örgütü mensubu olmak üzere 249 şahıs yakalandı. 1 Ocak’tan bugüne kadar yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 8 bin 794 oldu. Hafta içerisinde engellenen 1.685 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 59 bin 030’a ulaştı.

Ayrıca; keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini aralıksız sürdüren hudut birliklerimiz tarafından Van ve Hakkâri hudut hatlarında gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetlerinde toplam 260 kilogram (259.605 gram) uyuşturucu madde ele geçirildi.

GAZZE’DE İSTİKRAR GÜCÜ

Gazze’de Barış Kurulunun tesis edilmesini ve Uluslararası İstikrar Gücü’nün görev yapmasını öngören Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararının; ateşkesin kalıcı hâle getirilmesine, Gazze’nin yeniden imarına ve en nihayetinde iki devletli çözüme hizmet etmesini temenni ediyoruz. Gazze’ye insani yardımların kesintisiz ve güvenli şekilde ulaştırılması, bölgedeki sivillerin acil ihtiyaçlarının karşılanması ve ateşkes koşullarının muhafazasını sağlayacak her türlü uluslararası girişime desteğimizi yineleyerek, Sivil-Asker Koordinasyon Merkezi faaliyetlerinin bu doğrultuda şekillenmesi gerektiğini vurguluyoruz. Bölgesel barış ve istikrara katkı sağlayacak her yapıcı çabaya yönelik katkımız devam edecek.”