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Gündem
Haber Giriş: 30.05.2021 - 10:55 | Son Güncelleme:

Son dakika: MSB'den flaş açıklamalar: 1162 terörist etkisiz hale getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı(MSB), '1 Ocak’tan itibaren yurt içi ve sınır ötesinde 43’ü büyük, 138’i orta çaplı olmak üzere toplam 181 operasyonda toplam 1162 terörist etkisiz hale getirildi.' açıklamasında bulundu.

MSB'den gelen açıklama şu şekilde:

1 Ocak’tan itibaren yurt içi ve sınır ötesinde 43’ü büyük, 138’i orta çaplı olmak üzere toplam 181 operasyonda toplam 1162 terörist etkisiz hale getirildi.

(Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları) Bugüne kadar 1'i bölge sorumlusu 142 terörist etkisiz hale getirildi, 57 mağara, 110 sığınak, 398 mayın imha edildi

FETÖ İLE MÜCADELE

Mücadele kararlılıkla devam ediyor. 15 Temmuz 2016’dan bu yana 24 bin 714 kişi ihraç edildi, 2 bin 493 personel hakkında idari süreç sürüyor.

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