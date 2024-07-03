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Son dakika... MSB'den açıklama: PKK’lı teröristler, Irak'ın kuzeyindeki Dergele köyünü ateşe verdi

Güncelleme Tarihi:

#MSB#PKK#TSK
Son dakika... MSBden açıklama: PKK’lı teröristler, Irakın kuzeyindeki Dergele köyünü ateşe verdi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 03, 2024 12:48

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), PKK’lı teröristlerin Irak’ın kuzeyindeki Dergele ve Miska köylerindeki mühimmat depolarını havaya uçurduğunu açıkladı. MSB'den yapılan açıklamada, "Köylülerin hayatını hiçe sayarak köy içindeki mühimmat depolarını patlatan teröristler, Dergele köyünü ise tamamen ateşe verdi. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ise masum sivillere, çevreye ve doğaya zarar gelmemesi için operasyonlarına dikkatli şekilde devam ediyor" denildi.

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MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Irak’ın kuzeyindeki köylere giren ve sivilleri kalkan yaparak birliklerimize havan atışı yapan teröristler, yerlerinin tespit edilememesi için ormanları ateşe vermeye başlamıştı. Her türlü alçakça plana rağmen kaçacak yerleri olmadığını anlayan PKK’lı teröristler, şimdi de Dergele ve Miska köylerindeki mühimmat depolarını havaya uçurdu. Köylülerin hayatını hiçe sayarak köy içindeki mühimmat depolarını patlatan teröristler, Dergele köyünü ise tamamen ateşe verdi.

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ise masum sivillere, çevreye ve doğaya zarar gelmemesi için operasyonlarına dikkatli şekilde devam ediyor.

Teröristler ne yaparsa yapsın, kendilerini bekleyen sondan kurtulamayacak!"

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#MSB#PKK#TSK

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